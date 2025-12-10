Doboj usvojio Budžet za 2026. godinu u iznosu od 83,2 miliona KM

Gradska kasa Doboja u narednoj godini iznosiće 83.020.000 maraka. U odnosu na nacrt, cifra je veća za 260.000, namijenjenih za proširenje vodovoda.

To je jedan od projekata infrastrukture. Ulagaće se poručuju gradske vlasti u razvoj grada, posebno južnog dijela.

“Biće prije svega i kanalizacija, kanalizacija u toku je izvođenje radova i završiće se u 2026. godini, pitanje vode", kaže Zoran Blagojević, predsjednik Skupštine grada Doboja.

U Doboju se grade samo zgrade, kaže opozicija. Nema razvojnih projekata, ali ni objekata koji bi trebalo da prate stanogradnju.

"Ne prati nijednu zgradu igrališta ne prate parkovi itd, imamo u Doboju samo stanogradnju", kaže Vedran Gligorić, odbornik SP-a u Skupštini grada Doboja.

Biće zato novca za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima. Sredstva su planirana, razmatraju se naredni koraci.

"Jedan korak je da pozovemo roditelje da nam se obrate sa zahtjevom i dokazima da im djeca borave u privatnim predškolskim ustanovama, ili ćemo možda uputiti zahtjev da to uradi ustanova", kaže Dijana Kalenić, zamjenik gradonačelnika Doboja.

Opozicija je uputili i inicijativu da se u budžet uvrste i novorođenčad. Gradovi i opštine sa manjim kasama daruju svako novorođeno dijete, pa bi Doboj trebalo da slijedi taj primjer.

"Mi smo krenuli od iznosa od 300 maraka nadamo se da bi to moglo biti i veći iznos.Za početak bilo kakva podrška grada bila bi korak naprijed", kaže Stefan Gavrić, odbornik SDS u Skupštini grada Doboja.

I ta inicijativa, odgovaraju gradske vlasti biće razmatrana i usaglašavana već narednih mjeseci. Kao i ove godine, poručuju, novca će biti i za studentske stipendije.