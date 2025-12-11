Logo
Brojne ulice i naselja danas bez struje

ATV

ATV

11.12.2025

07:01

Struja, električna energija
Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od 7.30 do 16 časova biti dio naselja Slavićka, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Prema njihovim riječima, dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka, Novosadska, Žarka Zgonjanina, Trla i Starčevica biće bez napajanja električnom energijom od devet do 14 časova.

Tagovi:

struja

Banjaluka

