Brojne ulice i naselja danas bez struje

Izvor:
ATV
11.12.2025
07:01
Komentari:0
Zbog radova na elektromreži bez struje će danas od 7.30 do 16 časova biti dio naselja Slavićka, saopšteno je iz "Elektrokrajine".
Prema njihovim riječima, dijelovi ulica Davida Štrpca, Fruškogorska, Dalibora Dače Stojića, Leskovačka, Novosadska, Žarka Zgonjanina, Trla i Starčevica biće bez napajanja električnom energijom od devet do 14 časova.
Banja Luka
18 h3
Banja Luka
23 h0
Banja Luka
23 h0
Banja Luka
1 d0
Najnovije
Najčitanije
10
00
09
57
09
55
09
55
09
54
Trenutno na programu