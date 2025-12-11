Logo
Google Maps dobio opciju koju su vozači čekali godinama

Izvor:

Telegraf

11.12.2025

08:17

Слушалице телефон
Foto: Pexels/JÉSHOOTS

Google Maps je bez velike najave dobio novu funkciju koja će mnogim vozačima bukvalno spasiti živce u svakodnevnim situacijama.

Aplikacija sada automatski pamti gd‌je ste parkirali automobil, čak i ako vi sami ne sačuvate lokaciju ručno.

Do sada ste morali sami da dodirnete svoju poziciju na mapi i sačuvate parking mjesto. Sada Google Maps sve to radi sam, bez ikakve dodatne akcije korisnika. Parkirano vozilo ostaje sačuvano na mapi do 48 sati, a zatim se automatski briše čim ponovo krenete da vozite.

Novu opciju potvrdio je Rio Akasaka, viši menadžer proizvoda u Google Maps timu, koji je naveo da je u pitanju potpuno automatizovan sistem koji funkcioniše kao lični digitalni parking asistent.

Da bi sistem radio, dovoljno je da se vozite sa uključenim Google Maps i povezanim autom preko USB, Bluetooth ili CarPlay. Kada ugasite auto i kasnije otvorite aplikaciju, parking lokacija vas već čeka, bez ikakvog dodatnog podešavanja.

Kako nova funkcija tačno radi i šta se mijenja za vozače

Kada završite vožnju i napustite vozilo, Google Maps automatski prepoznaje da ste parkirali i postavlja oznaku na mapi. Kada sljedeći put sjednete u auto i pokrenete vožnju, ta oznaka automatski nestaje, bez ručnog brisanja.

Još jedna novina je i to što se sada kao oznaka parkinga prikazuje vaša prilagođena ikonica automobila, ako ste je ranije izabrali, umjesto klasične oznake „P“. Google je još 2020. uveo prilagođene ikonice vozila, a ranije ove godine dodato je još osam novih oblika i boja.

Марија Коринда Маадо-11122025

Svijet

Mačado stigla u Oslo da preuzme Nobelovu nagradu uprkos zabrani putovanja

Na taj način parking mjesto izgleda vizuelno jasnije i lakše se uočava na mapi, posebno u velikim gradovima i na prepunim parkiralištima.

Trenutno samo na iPhone uređajima

Za sada je nova opcija dostupna isključivo korisnicima iOS uređaja, odnosno iPhone telefona. Na Android telefonima i dalje postoji podsjetnik za parking, ali on zahtijeva ručno uklanjanje oznake sa mape.

Google još nije zvanično potvrdio kada će automatsko pamćenje parking mjesta stići i na Android uređaje, ali se očekuje da bi funkcija mogla da bude proširena i na tu platformu u narednom periodu.

Za vozače koji svakodnevno zaboravljaju gd‌je su parkirali, ova tiha nadogradnja predstavlja jednu od najkorisnijih praktičnih funkcija koje je Google Maps dobio u posljednje vrijeme, prenosi Telegraf.

