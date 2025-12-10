Zabrana izazvala revolt: Nakon gašenja mreža u Australiji, svjetlost dana ugledale nove aplikacije

TikTok i Instagram morali su da blokiraju naloge tinejdžera ili da se suoče sa ogromnim novčanim kaznama, a mladi korisnici su bez zadržavanja pronašli nove digitalne destinacije.

Za samo jedan dan, potpuno nove i do tada nepoznate aplikacije skočile su na sam vrh liste najpreuzimanijih na Apple App Store-u. Ovaj nagli preokret jasno pokazuje koliko su navike mladih korisnika fleksibilne kada im se zatvore vrata velikih platformi.

Australija je ovom merom postala prva demokratija na svijetu koja je uvela ovako strogu zabranu društvenih mreža za maloljetnike. Tehnološkim gigantima zaprijećene su kazne do 49,5 miliona australijskih dolara ukoliko ne ispoštuju nova pravila.

Nove aplikacije koje su zamjenile TikTok i Instagram

Na samom vrhu liste besplatnih aplikacija sada se nalazi Lemon8, platforma za djeljenje fotografija i video-snimaka koja je u vlasništvu ByteDance-a, kompanije koja stoji i iza TikTok-a. Odmah iza nje je Yope, privatna aplikacija namjenjena isključivo zatvorenim krugovima prijatelja, dok je među najpreuzimanijima i Coverstar, koji se predstavlja kao “najbezbjednija alternativa TikTok-u” za uzrast od 9 do 16 godina.

Sve ove aplikacije bilježe ogroman rast upravo zato što na njih trenutno ne važe ista ograničenja kao na velike društvene mreže. Mlađi korisnici su praktično preko noći prešli na nove platforme kako bi nastavili svakodnevnu komunikaciju, dijeljenje sadržaja i praćenje trendova.

Zabrana je direktno pogodila kompanije kao što su TikTok i Instagram, koje sada moraju da sprovode strogu proveru uzrasta korisnika. Cilj države je da se smanje negativni efekti društvenih mreža na djecu, posebno kada je riječ o mentalnom zdravlju, bezbjednosti i zavisnosti od ekrana.

Zabrana je otvorila prostor za nove digitalne platforme

Nagla popularnost alternativnih aplikacija pokazuje da zabrana velikih društvenih mreža ne znači i nestanak digitalnih navika kod djece, već samo njihovo preseljenje na druge platforme. Mali startapi i nove aplikacije sada dobijaju priliku kakvu do sada nisu imali.

Australijski potez već sada pažljivo prate i druge države koje razmatraju uvođenje sličnih ograničenja. Prvi rezultati jasno pokazuju da tržište odmah reaguje i da se digitalni pejzaž menja brže nego što su mnogi očekivali.

Ostaje da se vidi da li će i nove aplikacije uskoro doći pod udar regulative ili će još neko vrijeme ostati “sigurno utočište” za najmlađe korisnike koji su ostali bez TikTok-a i Instagrama, prenosi Telegraf.