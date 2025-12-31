Povrijedio se Kilijan Mbape

To znači da francuski reprezentativac neće igrati na završnici španskog Superkupa, koja će se od 7. do 11. januara održati u Saudijskoj Arabiji.

Mbape je ove sezone odigrao sve utakmice za Real, ukupno 24 i postigao 29 golova.

Real će u polufinalu španskog Superkupa, 8. januara, igrati protiv gradskog rivala Atletika.

U prvom polufinalu, dan ranije, sastaju Barselona - Atletik Bilbao.