Povrijedio se Kilijan Mbape

Najbolji fudbaler Real Madrida Kilijan Mbape pauziraće tri nedelje zbog povrede koljena, saopštio je kraljevski klub.
To znači da francuski reprezentativac neće igrati na završnici španskog Superkupa, koja će se od 7. do 11. januara održati u Saudijskoj Arabiji.
Mbape je ove sezone odigrao sve utakmice za Real, ukupno 24 i postigao 29 golova.
Real će u polufinalu španskog Superkupa, 8. januara, igrati protiv gradskog rivala Atletika.
U prvom polufinalu, dan ranije, sastaju Barselona - Atletik Bilbao.
