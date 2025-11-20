Logo
Стручњаци упозорили родитеље: Не купујте АИ играчке д‌јеци за празнике

20.11.2025

15:01

Организације за заштиту д‌јеце и потрошача позвале су родитеље да током предстојеће празничне сезоне избјегавају куповину играчака заснованих на вјештачкој интелигенцији (АИ), упозоравајући да такви производи могу да представљају озбиљан ризик по безбједност и развој д‌јеце.

У савјетодавном саопштењу које је објавила организација "Fairplay", а које је потписало више од 150 стручњака и организација, наведено је да се ове играчке, намијењене д‌јеци која су старија од две године, ослањају на моделе АИ који су се у прошлости показали штетним по д‌јецу и тинејџере, пренио је АП.

"Fairplay" је навео да АИ четботови могу да подстакну опсесивну употребу, покрену сексуално експлицитне разговоре и да дају опасне савјете који укључују насиље, самоповређивање или ризично понашање.

Организација је упозорила да се те играчке често продају као образовне, али да у пракси могу да потисну креативну игру и наруше односе д‌јеце са вршњацима и родитељима.

Стручњаци истичу да су мала д‌јеца посебно рањива, јер интуитивно вјерују ликовима који д‌јелују љубазно и пријатељски.

Организација која сваке године објављује извјештај о опасним играчкама, "U.S. PIRG", такође је ове сезоне упозорила на ризике повезане са АИ играчкама.

Калесија

Хроника

Траје потрага за разбојницима из Калесије: Опасни су и спремни на све!

Њихово тестирање открило је да поједине играчке дају детаљне одговоре о сексуалним темама, савјетују гд‌је дијете може да пронађе шибице или ножеве, или показују знаке емоционалне манипулације - без адекватних родитељских контрола.

Стручњаци за развој д‌јеце упозоравају да АИ играчке ометају маштовиту игру, која је кључна за развој креативности, језика и извршних функција.

"Још не знамо све посљедице, али је вјероватно да АИ преузима маштовити рад који дијете иначе само обавља", рекла је лекарка Дана Саскинд.

Произвођачи АИ играчака тврде да развијају снажне безбједносне механизме и да унапређују системе филтрирања садржаја.

Упркос њиховим увјеравањима, организације за заштиту д‌јеце препоручују родитељима да за празнике бирају традиционалне, аналогне играчке.

"Д‌јеци је потребна права, људска интеракција. Најбоље играчке су оне које подстичу машту, а не оне које је замјењују", рекла је навела је Саскинд.

