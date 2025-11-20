Dodik sa rukovodstvom Udruženja penzionera Srpske

Izvor:
ATV
20.11.2025
14:49
Komentari:0
U toku je sastanak predsjednika SNSD-a Milorada Dodika sa rukovodstvom Udruženja penzionera Republike Srpske u Banjaluci.
Sastanku prisustvuju premijer Savo Minić, ministar finansija Zora Vidović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, te predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović.
Nakon sastanka planirana je konferencija za novinare.
