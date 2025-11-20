Logo
Karan: Ulaganjima značajno podignut studentski standard

Izvor:

SRNA

20.11.2025

14:43

Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард
Foto: Ustupljena fotografija

Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je Srpska u prethodnom periodu dominantno ulagala u oblast studentskog standarda i infrastrukturne objekte potrebne da se stvore adekvatni uslovi rada za nastavno osoblje.

Karan je naveo da je povećan i standard nastavnika i stručnog osoblja – stručnih saradnika i asistenata, a razvijaju se i projekti koji ranije nisu postojali.

''Kada je riječ o studentskom standardu, Vlada Srpske je napravila pomake kojima se drugi ne mogu pohvaliti. Za naše vrijedne studente koji uredno daju godinu za godinom, studiranje je besplatno. Kada govorimo o smještajnim kapacitetima za studente, ishrani i nekim drugim sadržaje, mislim da smo tu dostigli zavidan nivo standarda'', istakao je Karan.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Srpska uvijek spremna za partnerstva u okvirima međunarodnog prava

Karan, koji je profesor ustavnog prava, rekao je da je proces unitarizacije BiH, takozvane građanske države, proces u kojem srpski narod ne bi imao subjektivitet, državotvornost, ne bi učestvovao u donošenju odluka na nivou BiH i postao bi nacionalna manjina, ali se Republika Srpska snažno tome odupire snagom svojih institucija.

Karan je ocijenio da Republika Srpska ima stabilne institucije, koje jedine mogu dati adekvatne odgovore na izazove, a kojima je Srpska izložena već 30 godina.

''Pravo i obaveza institucija je da štite Ustav i ustavni poredak i sva ljudska prava koja su zagarantovana građanima, ali i da grade i razvijaju Srpsku radi boljeg života građana'', istakao je Karan za Srnu.

Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Dejton ni nakon 30 godina nema jedinstveno tumačenje u BiH

Karan je rekao da je Dejtonski sporazum stvorio jedino mogući okvir zajedničkog života u multietničkoj državi kakva je BiH, a to je federalni oblik i nije oblik dominacije.

On je naglasio da je Dejtonski sporazum stvorio ključne principe – da nijedan narod ne može drugom narodu nametnuti svoju volju, da volja jednog naroda ne može biti volja i za druge i da sva tri naroda imaju svoju autonomnu volju.

