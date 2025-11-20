Logo
Cvijanović: Danas je jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji grada

20.11.2025

Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je dan ulaska slavne srpske vojske u Banjaluku 1918. jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji grada na Vrbasu, ali i srpskog naroda zapadno od rijeke Drine.

''Sa ponosom smo danas obilježili 107 godišnjicu tog velikog nacionalnog podviga, sjećajući se heroja koji su našem narodu na ovim prostorima izvojevali slobodu koja je uvijek bila i ostala naš najveći ideal'', navela je Cvijanović.

Željka Cvijanović

