Cvijanović: Danas je jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji grada

Srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović istakla je da je dan ulaska slavne srpske vojske u Banjaluku 1918. jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji grada na Vrbasu, ali i srpskog naroda zapadno od rijeke Drine.

''Sa ponosom smo danas obilježili 107 godišnjicu tog velikog nacionalnog podviga, sjećajući se heroja koji su našem narodu na ovim prostorima izvojevali slobodu koja je uvijek bila i ostala naš najveći ideal'', navela je Cvijanović.