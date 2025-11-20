Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

Izvor:
ATV
20.11.2025
11:51
Komentari:4
Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije, istakao je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.
"Zar očekujete da su naši čestiti domaćini toliko nepismeni, glupi ili ko zna šta... i da će nasjesti na ove dječije igrarije kako bi poništavali glasačke listiće. Zar to mislite o svom narodu?", upitao je Amidžić reagujući na lijepljenje plakata i dijeljenje poruka o "dopunjavanju" glasačkog listića i ubacivanju imena Milorada Dodika umjesto glasanja za Sinišu Karana.
Zloupotreba je kao i do sada očigledno najznačajnija aktivnost opozicije. Zar očekujete da su naši čestiti domaćini toliko nepismeni, glupi ili ko zna šta... i da će nasjesti na ove dječije igrarije kako bi poništavali glasačke listiće. Zar to mislite o svom narodu?— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) November 20, 2025
Jedino je… pic.twitter.com/EpyBEryKG7
BiH
Amidžić za ATV: Proces usvajanja budžeta govori da je BiH opterećena uticajem sarajevske politike
Amidžić je napisao na "Iksu" da je jedino tačno da je glas ZA Karana - glas ZA Dodika.
Republika Srpska
1 d1
Republika Srpska
2 d0
BiH
2 d0
BiH
2 d0
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
5 h3
Republika Srpska
6 h1
Republika Srpska
7 h0
Najnovije
Najčitanije
15
58
15
55
15
54
15
47
15
46
Trenutno na programu