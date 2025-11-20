Logo
Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

ATV

20.11.2025

11:51

Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije, istakao je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.

"Zar očekujete da su naši čestiti domaćini toliko nepismeni, glupi ili ko zna šta... i da će nasjesti na ove dječije igrarije kako bi poništavali glasačke listiće. Zar to mislite o svom narodu?", upitao je Amidžić reagujući na lijepljenje plakata i dijeljenje poruka o "dopunjavanju" glasačkog listića i ubacivanju imena Milorada Dodika umjesto glasanja za Sinišu Karana.

BiH

Amidžić za ATV: Proces usvajanja budžeta govori da je BiH opterećena uticajem sarajevske politike

Amidžić je napisao na "Iksu" da je jedino tačno da je glas ZA Karana - glas ZA Dodika.

Srđan Amidžić

SNSD

Prijevremeni izbori 2025

