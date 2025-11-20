Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije, istakao je generalni sekretar SNSD-a Srđan Amidžić.

"Zar očekujete da su naši čestiti domaćini toliko nepismeni, glupi ili ko zna šta... i da će nasjesti na ove dječije igrarije kako bi poništavali glasačke listiće. Zar to mislite o svom narodu?", upitao je Amidžić reagujući na lijepljenje plakata i dijeljenje poruka o "dopunjavanju" glasačkog listića i ubacivanju imena Milorada Dodika umjesto glasanja za Sinišu Karana.

Jedino je… pic.twitter.com/EpyBEryKG7 — Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) November 20, 2025

Amidžić je napisao na "Iksu" da je jedino tačno da je glas ZA Karana - glas ZA Dodika.