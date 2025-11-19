Dodik: Želimo mir i stabilnost, zato biramo Karana

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je danas u Srpcu da SNSD želi mir i stabilnost, te da je dokazao da mu nije do funkcije, a da će narod za predsjednika Republike Srpske izabrati kandidata te partije Sinišu Karana.

Dodik je rekao Srni prije predizborne tribine da SNSD na izbore za predsjednika izlazi zbog toga što mu je neustavno oduzet mandat političkom voljom stranaca i Sarajeva.

"Mi želimo stabilnost i mir, a ovim dokazujem da mi nije stalo do funkcije. Zato sam predložio Sinišu Karana i vidim da će ga narod izabrati. Mi ćemo nastaviti dalje da se zalažemo za mir", istakao je Dodik.

On je dodao da je svaki glas koji ode za nekog drugog, glas za Šmita i muslimansku političku elitu koja želi da sruši Republiku Srpsku.

Gradovi i opštine Dodik: Preduzetnički duh i odgovoran odnos učinili Srbac dobrim mjestom za život

"U Srpcu, kao i većini ostalih opština u Republici Srpskoj, mi imamo naše pobjede. Danas smo u ovu lokalnu zajednicu došli da to i potvrdimo", rekao je Dodik.

On je tokom tribine najavio da će uskoro biti raspisan tender za obnovu puta Srbac-Laktaši, za koji je, prema njegovim riječima, Ministarstvo finansija Republike Srpske već obazbijedilo novac.