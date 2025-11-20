Autobus sletio u rijeku, najmanje 13 mrtvih i više desetina povrijeđenih

Najmanje 13 ljudi je poginulo, a 20 je povrijeđeno kada je autobus sletio sa mosta u rijeku u Kambodži, izjavio je zamjenik šefa lokalne policije Siv Sovana.

On je za AP rekao da se autobus kretao od Siem Reapa ka prijestonici Pnom Penu, te da se nesreća dogodila pred zoru po lokalnom vremenu u pokrajini Kampong Tom.

Prema njegovim riječima, svi u autobusu su bili državljani Kambodže.

Vjeruje se da se u autobusu nalazilo 40 ljudi, a spasioci provjeravaju da li ima još žrtava.