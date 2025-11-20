Logo
Ruska Duma usvojila budžet za 2026. godinu

Руска Дума усвојила буџет за 2026. годину

Ruska Državna duma usvojila je federalni budžet za 2026. godinu u trećem, konačnom čitanju prijedloga.

TASS piše da je usvojen i plan finansiranja za 2027. i 2028. godinu.

Prema usvojenom dokumentu, BDP Rusije će porasti za 1,3 odsto u 2026. godini, a u naredne godine za gotovo sedam odsto, čime će dostići oko 276 biliona rubalja (3,4 biliona dolara) u nominalnom iznosu.

Prihodi budžeta projektovani su na 40,3 biliona rubalja (486 milijardi dolara) u 2026. godini, 42,9 biliona rubalja u 2027. godini i 45,9 biliona rubalja u 2028. godini.

Rashodi budžeta za naredne tri godine projektovani su na 44 biliona rubalja (530 milijardi dolara), 46 biliona rubalja i 49,3 biliona rubalja.

Planirani budžetski deficit Rusije je 3,7 biliona rubalja (45,5 milijardi dolara) u 2026. godini, 3,1 bilion rubalja u 2027. godini i 3,5 biliona rubalja u 2028. godini.

U dokumentu se očekuje da će inflacija u periodu od 2026. do 2028. godine biti četiri odsto.

