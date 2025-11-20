Novi pokušaj atentata: Ruskog oficira pokušali otrovati britanskim pivom

Izvor:
20.11.2025
Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj atentata na visokog oficira Ministarstva odbrane po nalogu ukrajinskih specijalnih službi.
- Priveden je stanovnik DNR umiješan u pripremu terorističkog napada uz primjenu otrova na visokog oficira Ministarstva odbrane Rusije - navodi se u saopštenju.
Kako se navodi, privedeni je bio u kontaktu sa predstavnikom obavještajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine preko Telegrama.
Uz pomoć drona njemu je dostavljena eksplozivna naprava koju je držao kod kuće.
Takođe, dobio je i dva paketa britanskog piva u kojima je bila sakrivena mješavina visoko toksičnih otrovnih supstanci, koje, kada se konzumiraju, izazivaju bolnu smrt u roku od 20 minuta.
Za ubistvo oficira Ministarstva odbrane njemu privedenom je obećana nagrada od 5.000 dolara, prenosi Sputnjik.
