Novi pokušaj atentata: Ruskog oficira pokušali otrovati britanskim pivom

Izvor:

Agencije

20.11.2025

08:00

ФСБ, федерална служба безбједности Русије
Foto: screenshot

Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj atentata na visokog oficira Ministarstva odbrane po nalogu ukrajinskih specijalnih službi.

- Priveden je stanovnik DNR umiješan u pripremu terorističkog napada uz primjenu otrova na visokog oficira Ministarstva odbrane Rusije - navodi se u saopštenju.

Kako se navodi, privedeni je bio u kontaktu sa predstavnikom obavještajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine preko Telegrama.

Uz pomoć drona njemu je dostavljena eksplozivna naprava koju je držao kod kuće.

Takođe, dobio je i dva paketa britanskog piva u kojima je bila sakrivena mješavina visoko toksičnih otrovnih supstanci, koje, kada se konzumiraju, izazivaju bolnu smrt u roku od 20 minuta.

Za ubistvo oficira Ministarstva odbrane njemu privedenom je obećana nagrada od 5.000 dolara, prenosi Sputnjik.

Tagovi:

Ukrajina

Rusija

atentat

