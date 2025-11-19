Volš hoće da zabrani svjedocima da o ubijenoj Ani govore kao o posvećenoj majci

Brajan Volš, optuženi za nestanak i ubistvo supruge Ane Volš, zatražio je na posljednjem ročištu da se svjedocima na predstojećem suđenju zabrani da porotnicima govore da je njegova nestala supruga Ana bila voljena majka i posvećena radnica u svojoj firmi.

Advokati 50-godišnjeg Volša predali su zahtjev tokom završnog ročišta u Višem sudu okruga Norfok u poned‌jeljak, prije izbora porotnika. Volš bi se na suđenju trebao pojaviti 1. decembra, po optužbama za ubistvo prvog stepena i obmanjivanje i skrivanje tijela 39-godišnje Ane Volš.

Advokatica Brajana Volša, Keli Porges, u poned‌jeljak ujutru izrazila je zabrinutost kod sudije Dajane Frenijer, navodeći da bi bilo „zapaljivo“ i izazvalo saosjećanje porote kada bi čula da je Ana bila sjajna majka i vrijedna radnica.

Takođe je izrazila zabrinutost da će tužioci iznijeti iskaz da Ana „nikada ne bi napustila svoju d‌jecu“. Advokat odbrane tvrdi da bi ovakva izjava bila irelevantna za optužbe protiv Volša.

Sudija je rekla Porges da uloži prigovor u realnom vremenu tokom suđenja. Tužioci planiraju da pozovu Aninog bivšeg šefa da svjedoči o tome kakva je bila kao radnica i kako se ponašala u blizini svoje d‌jece. Podsetimo, upravo su Anine kolege prijavile policiji njen nestanak, kada se danima nije pojavljivala na poslu. Kada je policija zakucala na Volšova vrata, on, prema lokalnim medijima, nije bio previše zabrinut i rekao je da je imala običaj da se ne javi nekoliko dana.

Obrt pred početak suđenja

Podsjećamo, Volš se u utorak izjasnio krivim za dvije blaže optužbe – obmanjivanje policije i „nepravilan prenos ljudskog tijela u vezi sa smrću svoje supruge“. Ipak, nije se izjasnio krivim za ubistvo supruge, što je jasno naglasio i njegov advokat.

„Gospodine Volš, da li ste zaista namjerno uklonili ili prenijeli tijelo Ane Volš ili njene smrtne ostatke, a da niste bili zakonski ovlašćeni?“, pitala je sudija. „Da“, odgovorio je Volš.

Pošto se izjasnio krivim po blažim tačkama optužnice, bez sporazuma o priznanju krivice sa tužiocima (koji su odbili pregovore osim ukoliko uključuju i priznanje ubistva), Volšu za obmanjivanje policije prijeti do 10 godina zatvora, sa mogućnošću povećanja kazne do 20 godina ako bude osuđen za ubistvo.

Tužioci planiraju da pozovu 60 svjedoka.

Volš je proveo 40 dana u državnoj bolnici, gd‌je su mu, na zahtjev suda, procijenili mentalno zdravlje. Izvještaji lekara smatraju da je sposoban da prati suđenja.

Podsjetimo, kolege Ane Volš prijavile su njen nestanak 4. januara, a Volš je postao osumnjičen četiri dana kasnije, 8. januara. U trenutku dok je trajala potraga, Volš je bio na nanogici jer je ranije preprodavao falsifikovana umjetnička d‌jela Endija Vorhola. Njihov brak bio je u krizi, što potvrđuju i detalji iz optužnice – Volš i njegova majka navodno su angažovali privatnog detektiva da utvrde da li ga Ana vara.

Njeno tijelo do danas nije pronađeno, ali je policija pronašla testeru za metak sa komadom kosti u kontejneru u blizini kuće Volšove majke.

Volš je takođe snimljen kako kupuje veću količinu sredstava za čišćenje i alata, uključujući krpe, četke, zaštitne naočare i nož, za koji tužioci tvrde da ga je koristio kako bi se otarasio tijela, prenosi Nova.