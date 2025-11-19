Logo
Large banner

Kamiondžija iz BiH nokautirao njemačkog policajca

Izvor:

Agencije

19.11.2025

22:58

Komentari:

0
Камионџија из БиХ нокаутирао њемачког полицајца
Foto: Markus Spiske/Pexels

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je sinoć nakon incidenta sa njemačkom policijom do kojeg je došlo na auto-putu BAB 8, u pravcu Štutgarta.

Kako prenose njemački mediji, riječ je o 31-godišnjem vozaču kamiona koji je prije incidenta imao udes na auto-putu. Naime, on je sa kamionom, iz još uvijek nepoznatih razloga, prešao cijelom širinom puta ulijevo, udario u betonsku zaštitnu ogradu, a zatim se kamion odbio udesno. Kamion se zaustavio na travnatoj nizbrdici pored puta, a prikolica se prevrnula.

Vozač kamiona koji je išao iza kamiondžije iz BiH, naišao je na udes, obezbijedio je mjesto nezgode i odmah pozvao policiju, koja je ubrzo stigla sa patrolom.

ilu-crkva-pravoslavlje-290825

Društvo

Sutra obilježavamo dva praznika: Evo šta vjernici treba da izgovore

Jedan od policajaca je odmah pritrčao da zbrine vozača iz BiH, a kada je otvorio vrata kabine, u kabini je mirno sjedio 31-godišnji vozač iz BiH, koji prema navodima policije u početku nije mogao da objasni šta se dogodilo. Policajac ga je zamolio da izađe iz vozila – što je u prvi mah izgledalo da će i učiniti.

Međutim, onda se dešava obrt i umjesto da izađe, 31-godišnjak je iznenada nogom udario policajca u glavu i ostao da sjedi u vozilu. Policijskim službenicima je na kraju jedva pošlo za rukom da ga izvuku iz kamiona i stave mu lisice. Tek nakon što su mu stavili lisice, vozač se smirio i radi daljeg razjašnjenja slučaja prebačen je u policijsku stanicu.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

napad na policajca

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Sutra obilježavamo dva praznika: Evo šta vjernici treba da izgovore

28 min

0
Трамп: Остао ми је још само један конфликт да ријешим

Svijet

Tramp: Ostao mi je još samo jedan konflikt da riješim

36 min

0
Saša Matić

Scena

Saša Matić odbio pjesmu Bube i Jale: "Zvučao sam kriminalno, to nisam bio ja"

43 min

0
Песков: Телефонски разговор Путина и Трампа могуће одмах организовати

Svijet

Peskov: Telefonski razgovor Putina i Trampa moguće odmah organizovati

43 min

0

Više iz rubrike

Трамп: Остао ми је још само један конфликт да ријешим

Svijet

Tramp: Ostao mi je još samo jedan konflikt da riješim

36 min

0
Песков: Телефонски разговор Путина и Трампа могуће одмах организовати

Svijet

Peskov: Telefonski razgovor Putina i Trampa moguće odmah organizovati

43 min

0
Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Svijet

Uznemirujuća statistika: Svaka treća žena žrtva nasilja

57 min

0
Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"

Svijet

Robot zaplesao pred Putinom: "Pusti moju omiljenu numeru"

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

15

Otkriven detalj iz Melburna: Ovo o Đokoviću i Mariju nismo znali

23

10

Volš hoće da zabrani svjedocima da o ubijenoj Ani govore kao o posvećenoj majci

23

06

Da li je islamizacija politički mit ili realnost Evrope?

23

02

Cvijanović: Banjaluka je srce naše Republike i 23. novembra biće dio naše velike pobjede

23

00

Vozio pod dejstvom kokaina: Težak udes mladića iz BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner