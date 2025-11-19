Kamiondžija iz BiH nokautirao njemačkog policajca

Državljanin Bosne i Hercegovine uhapšen je sinoć nakon incidenta sa njemačkom policijom do kojeg je došlo na auto-putu BAB 8, u pravcu Štutgarta.

Kako prenose njemački mediji, riječ je o 31-godišnjem vozaču kamiona koji je prije incidenta imao udes na auto-putu. Naime, on je sa kamionom, iz još uvijek nepoznatih razloga, prešao cijelom širinom puta ulijevo, udario u betonsku zaštitnu ogradu, a zatim se kamion odbio udesno. Kamion se zaustavio na travnatoj nizbrdici pored puta, a prikolica se prevrnula.

Vozač kamiona koji je išao iza kamiondžije iz BiH, naišao je na udes, obezbijedio je mjesto nezgode i odmah pozvao policiju, koja je ubrzo stigla sa patrolom.

Društvo Sutra obilježavamo dva praznika: Evo šta vjernici treba da izgovore

Jedan od policajaca je odmah pritrčao da zbrine vozača iz BiH, a kada je otvorio vrata kabine, u kabini je mirno sjedio 31-godišnji vozač iz BiH, koji prema navodima policije u početku nije mogao da objasni šta se dogodilo. Policajac ga je zamolio da izađe iz vozila – što je u prvi mah izgledalo da će i učiniti.

Međutim, onda se dešava obrt i umjesto da izađe, 31-godišnjak je iznenada nogom udario policajca u glavu i ostao da sjedi u vozilu. Policijskim službenicima je na kraju jedva pošlo za rukom da ga izvuku iz kamiona i stave mu lisice. Tek nakon što su mu stavili lisice, vozač se smirio i radi daljeg razjašnjenja slučaja prebačen je u policijsku stanicu.