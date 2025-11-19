Logo
Robot zaplesao pred Putinom: "Pusti moju omiljenu numeru"

19.11.2025

22:20

Робот заплесао пред Путином: "Пусти моју омиљену нумеру"
Foto: Tanjug/AP

Robot sa vještačkom inteligencijom nastupio je danas, 19. novembra pred predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom na izložbi koju je organizovala Sberbanka, najveća ruska banka, kako bi prikazala tehnološke napretke kompanije.

Nastup robota, koji je emitovan na državnoj televiziji, prikazivao je Putina kako stoji nasuprot humanoidnog robota, koji mu objašnjava svoju funkciju prije nego što izvede ples.

Sam robot je u svojoj prezentaciji napomenuo da „želi da pokaže najnoviji ples” koji je naučio od svojih tvoraca. Da bi to uradio, obratio se Sberovom virtuelnom asistentu riječima: „Zdravo, pusti moju omiljenu numeru”.

Kada je muzika počela, robot je počeo da se kreće, završavajući ples reveransom, klanjajući glavu i mašući rukom. Nakon toga, zahvalio je predsjedniku na pažnji.

„Moje ime je Grin. Ja sam prvi ruski humanoidni robot sa ugrađenom vještačkom inteligencijom. To znači da nisam samo program na ekranu, već fizičko tijelo tehnologije”, rekao je robot Putinu.

Putin je performans nazvao „veoma lijepim” i zahvalio robotu prije nego što je nastavio obilazak.

„Veoma lijepo. Hvala vam”, rekao je Putin sa osmijehom.

Sberovi inženjeri kreirali su AI robota zasnovanog na neuronskoj mreži GigaChat. To je humanoidni robot sa otjelotvorenom vještačkom inteligencijom i sposobnošću interakcije sa objektima u stvarnom svijetu.

Sberbanka je saopštila da će softver robota biti stalno unapređivan i da robot ima potencijal da obavlja fizičke zadatke, dok pilot-projekat uključuje njegovu integraciju u različite dijelove poslovanja banke.

Prvi ruski antropomorfni robot sa vještačkom inteligencijom predstavljen je 11. novembra u Moskvi, ali se srušio tokom prezentacije, prema vijestima Moskovske gradske novinske agencije.

Robot Aidol, kojeg je kreirala Nova tehnološka koalicija, 77 odsto je ruske proizvodnje, prema riječima Vladimira Vituhina, direktora kompanije, tokom prezentacije.

Robot je dizajniran da demonstrira hodanje (kretanje na dvije noge), interakciju sa predmetima i komunikaciju sa ljudima. prenosi Tan‌jug.

Vladimir Putin

