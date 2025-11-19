Logo
Sijarto: Ono što se dešava u Briselu prevazilazi svaki zdrav razum

19.11.2025

21:04

Петер Сијарто
Foto: Tanjug/AP

Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto oštro je kritikovao odluke Evropske unije, ocjenjujući da aktuelna dešavanja u Briselu prevazilaze svaki zdrav razum.

Sijarto je ovu izjavu dao osvrćući se na, kako je naveo, seriju korupcijskih afera koje su nedavno potresle Ukrajinu.

- Ono što se dešava u Briselu prevazilazi svaki zdrav razum - poručio je Sijarto.

On ističe da, iako se saznalo da je značajan dio finansijske pomoći završio u rukama ratne mafije, Evropska unija nastavlja da upućuje novac Kijevu.

- Čak i nakon što je postalo jasno da je dio novca evropskih poreskih obveznika završio u finansiranju zlatnih toaleta i druge luksuzne robe za ratnu mafiju u Ukrajini, oni i dalje žele da pošalju više od 100 milijardi evra Kijevu - naglasio je Sijarto.

Peter Sijarto

