19.11.2025
21:04
Komentari:0
Mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Sijarto oštro je kritikovao odluke Evropske unije, ocjenjujući da aktuelna dešavanja u Briselu prevazilaze svaki zdrav razum.
Sijarto je ovu izjavu dao osvrćući se na, kako je naveo, seriju korupcijskih afera koje su nedavno potresle Ukrajinu.
- Ono što se dešava u Briselu prevazilazi svaki zdrav razum - poručio je Sijarto.
On ističe da, iako se saznalo da je značajan dio finansijske pomoći završio u rukama ratne mafije, Evropska unija nastavlja da upućuje novac Kijevu.
- Čak i nakon što je postalo jasno da je dio novca evropskih poreskih obveznika završio u finansiranju zlatnih toaleta i druge luksuzne robe za ratnu mafiju u Ukrajini, oni i dalje žele da pošalju više od 100 milijardi evra Kijevu - naglasio je Sijarto.
