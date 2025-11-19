Peskov: Telefonski razgovor Putina i Trampa moguće odmah organizovati

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da bi telefonski poziv između ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa mogao biti organizovan odmah ako je potrebno.

"Moguće je, ako je potrebno, odmah organizovati telefonski poziv između dva lidera", rekao je Peskov novinarima i dodao da Rusija održava kontakt sa SAD.

On je dodao da pripremni rad za samit između dvije zemlje još nije završen, prenosi novinski portal "BAHA brejking njuz".

"Moskva je otvorena za nastavak pregovora sa Ukrajinom", istakao je Peskov, optužujući Kijev za odlaganje pregovora o prekidu vatre.