Vozio pod dejstvom kokaina: Težak udes mladića iz BiH

Mladić iz Bosne i Hercegovine povrijeđen je u udesu koji se desio danas nedaleko od Salcburga, na auto-putu kod Kuhla.

Kako prenose mediji, do saobraćajne nezgode i sudara dva vozila došlo je u zoni gd‌je su se izvodili radovi. Mladić iz BiH je skrivio udes u kojem se prevrnuo automobil 56-godišnje Austrijanke iz Salcburga. Oba sudionika udesa su povrijeđeni.

Mediji prenose da se radi o povredama, za sada, neutvrđenog stepena, dok je Austrijanka morala biti hitno transportovana u bolnicu.

Oboje su podvrgnuti alko-testiranju koje je bilo negativno. Međutim, test na narkotike pokazao je da je 21-godišnji državljanin BiH bio pozitivan na kokain.

Ljekar je utvrdio da nije sposoban za vožnju, a vozačka dozvola mu je privremeno oduzeta. Materijalna šteta na oba automobila je skoro totalna. Ovaj udes u zoni radova izazvao je veliki zastoj. Tokom intervencije vatrogasnih jedinica iz Golinga i Kuhla auto-put je povremeno bio potpuno zatvoren u oba smjera.