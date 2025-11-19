Logo
Vozio pod dejstvom kokaina: Težak udes mladića iz BiH

Izvor:

Agencije

19.11.2025

23:00

Komentari:

0
Foto: Pexels

Mladić iz Bosne i Hercegovine povrijeđen je u udesu koji se desio danas nedaleko od Salcburga, na auto-putu kod Kuhla.

Kako prenose mediji, do saobraćajne nezgode i sudara dva vozila došlo je u zoni gd‌je su se izvodili radovi. Mladić iz BiH je skrivio udes u kojem se prevrnuo automobil 56-godišnje Austrijanke iz Salcburga. Oba sudionika udesa su povrijeđeni.

Mediji prenose da se radi o povredama, za sada, neutvrđenog stepena, dok je Austrijanka morala biti hitno transportovana u bolnicu.

Oboje su podvrgnuti alko-testiranju koje je bilo negativno. Međutim, test na narkotike pokazao je da je 21-godišnji državljanin BiH bio pozitivan na kokain.

Полиција Њемачка

Svijet

Kamiondžija iz BiH nokautirao njemačkog policajca

Ljekar je utvrdio da nije sposoban za vožnju, a vozačka dozvola mu je privremeno oduzeta. Materijalna šteta na oba automobila je skoro totalna. Ovaj udes u zoni radova izazvao je veliki zastoj. Tokom intervencije vatrogasnih jedinica iz Golinga i Kuhla auto-put je povremeno bio potpuno zatvoren u oba smjera.

udes

Državljanin BiH

Komentari (0)
