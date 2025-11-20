Tramp potpisao zakon: Ministarstvo pravde da objavi Epstinove dosijee

Izvor:
Agencije
20.11.2025
07:06
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp potpisao je zakon kojim se nalaže američkom Ministarstvu pravde da objavi dosijee iz istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.
Zakon zahtijeva od Ministarstva pravde da objavi sve informacije iz svoje istrage o Epstinu "u formatu koji se može pretraživati i preuzimati" u roku od 30 dana.
Tramp se ranije protivio objavljivanju dokumenata, ali je prošle nedjelje promijenio kurs nakon što se suočio sa otporom Epstinovih žrtava i članova sopstvene Republikanske stranke.
"Nemamo šta da krijemo", poručio je Tramp prije glasanja Kongresa.
Zakon je u utorak ogromnom većinom usvojen u oba doma Kongresa – Predstavničkom domu i Senatu.
U objavi na društvenim mrežama, šef Bijele kuće je optužio demokrate da se zalažu za ovo pitanje kako bi odvukli pažnju od dostignuća njegove administracije.
"Možda će istina o ovim demokratama i njihovim vezama sa Džefrijem Epstinom uskoro biti otkrivena, jer sam upravo potpisao zakon o objavljivanju Epstinovih dosijea“, napisao je Tramp.
Iako glasanje Kongresa nije bilo potrebno za objavljivanje dosijea – Tramp je mogao samostalno da naloži objavljivanje – poslanici u Predstavničkom domu su usvojili zakon sa 427 glasova "za" i jednim "protiv". Senat je jednoglasno izglasao da se zakon usvoji, poslavši ga Trampu na potpisivanje.
"Ova najnovija prevara će se obiti o glavu demokratama, baš kao i svima ostalima", poručio je Tramp.
Epstinovi dosijei, koji podliježu objavljivanju, prema zakonu su dokumenti iz krivičnih istraga protiv finansijera, uključujući transkripte razgovora sa žrtvama i svjedocima, kao i predmeti zaplijenjeni tokom pretresa njegove imovine.
Ti materijali uključuju internu komunikaciju Ministarstva pravde, dnevnike letova i ljude i entitete povezane sa Epstinom.
Fajlovi se razlikuju za više od 20.000 stranica dokumenata sa Epstinovog imanja koje je Kongres objavio prošle nedjelje, uključujući i neke koji direktno pominju Trampa.
Ipak, Tramp je rekao da republikanci "nemaju nikakve veze sa Epstinom".
"To je zaista problem demokrata“, rekao je Tramp i dodao da su "demokrate bili Epstinovi prijatelji, svi do jednog".
Džefri Epstin je pronađen mrtav 2019. godine u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku, što je proglašeno samoubistvom. Bio je pritvoren pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Prethodno je bio osuđen zbog ugovaranja prostitucije maloljetnice. Imao je veze sa brojnim poznatim ličnostima.
Najnovije
Najčitanije
11
12
10
58
10
48
10
18
10
10
Trenutno na programu