Tramp potpisao zakon: Ministarstvo pravde da objavi Epstinove dosijee

Predsjednik SAD Donald Tramp potpisao je zakon kojim se nalaže američkom Ministarstvu pravde da objavi dosijee iz istrage o osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstinu.

Zakon zahtijeva od Ministarstva pravde da objavi sve informacije iz svoje istrage o Epstinu "u formatu koji se može pretraživati i preuzimati" u roku od 30 dana.

Tramp se ranije protivio objavljivanju dokumenata, ali je prošle nedjelje promijenio kurs nakon što se suočio sa otporom Epstinovih žrtava i članova sopstvene Republikanske stranke.

"Nemamo šta da krijemo", poručio je Tramp prije glasanja Kongresa.

Zakon je u utorak ogromnom većinom usvojen u oba doma Kongresa – Predstavničkom domu i Senatu.

Tramp: Ova prevara će se obiti o glavu demokratama

U objavi na društvenim mrežama, šef Bijele kuće je optužio demokrate da se zalažu za ovo pitanje kako bi odvukli pažnju od dostignuća njegove administracije.

"Možda će istina o ovim demokratama i njihovim vezama sa Džefrijem Epstinom uskoro biti otkrivena, jer sam upravo potpisao zakon o objavljivanju Epstinovih dosijea“, napisao je Tramp.

Iako glasanje Kongresa nije bilo potrebno za objavljivanje dosijea – Tramp je mogao samostalno da naloži objavljivanje – poslanici u Predstavničkom domu su usvojili zakon sa 427 glasova "za" i jednim "protiv". Senat je jednoglasno izglasao da se zakon usvoji, poslavši ga Trampu na potpisivanje.

"Ova najnovija prevara će se obiti o glavu demokratama, baš kao i svima ostalima", poručio je Tramp.

Šta su Epstinovi dosijei

Epstinovi dosijei, koji podliježu objavljivanju, prema zakonu su dokumenti iz krivičnih istraga protiv finansijera, uključujući transkripte razgovora sa žrtvama i svjedocima, kao i predmeti zaplijenjeni tokom pretresa njegove imovine.

Ti materijali uključuju internu komunikaciju Ministarstva pravde, dnevnike letova i ljude i entitete povezane sa Epstinom.

Fajlovi se razlikuju za više od 20.000 stranica dokumenata sa Epstinovog imanja koje je Kongres objavio prošle nedjelje, uključujući i neke koji direktno pominju Trampa.

Ipak, Tramp je rekao da republikanci "nemaju nikakve veze sa Epstinom".

"To je zaista problem demokrata“, rekao je Tramp i dodao da su "demokrate bili Epstinovi prijatelji, svi do jednog".

Džefri Epstin je pronađen mrtav 2019. godine u svojoj zatvorskoj ćeliji u Njujorku, što je proglašeno samoubistvom. Bio je pritvoren pod optužbom za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije. Prethodno je bio osuđen zbog ugovaranja prostitucije maloljetnice. Imao je veze sa brojnim poznatim ličnostima.