Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

Dva putnička voza u Češkoj Republici sudarila su se u četvrtak, pri čemu je najmanje pet osoba teško, a 40 lakše povrijeđeno, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji.

Vatrogasno-spasilačke službe saopštile su da se nesreća dogodila u regiji oko 132 kilometra južno od Praga.

Svi putnici iz oba voza su evakuisani, navodi se.

Portparol regionalne bolnice izjavila je za novinsku agenciju CTK da je pet osoba primljeno sa teškim povredama.

Ministar saobraćaja Martin Kupka rekao je da se nesreća još uvijek istražuje, ali da preliminarne informacije pokazuju da je jedan od vozova vjerovatno prošao pored signala u položaju za zaustavljanje.