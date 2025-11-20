Logo
Large banner

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

Izvor:

Agencije

20.11.2025

10:18

Komentari:

0
Тежак судар два воза, више од 40 људи повријеђено
Foto: Tanjug / AP / Vaclav Pancer

Dva putnička voza u Češkoj Republici sudarila su se u četvrtak, pri čemu je najmanje pet osoba teško, a 40 lakše povrijeđeno, saopštili su zvaničnici i lokalni mediji.

Vatrogasno-spasilačke službe saopštile su da se nesreća dogodila u regiji oko 132 kilometra južno od Praga.

Svi putnici iz oba voza su evakuisani, navodi se.

Portparol regionalne bolnice izjavila je za novinsku agenciju CTK da je pet osoba primljeno sa teškim povredama.

Ministar saobraćaja Martin Kupka rekao je da se nesreća još uvijek istražuje, ali da preliminarne informacije pokazuju da je jedan od vozova vjerovatno prošao pored signala u položaju za zaustavljanje.

Podijeli:

Tagovi:

sudar vozova

Češka

nereća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ухапшено лице због пожара у небодеру Вјесника

Region

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

1 h

0
Исплаћен регрес за запослене у ЕРС-у

Društvo

Isplaćen regres za zaposlene u ERS-u

1 h

3
Свештеник осуђен на три године и 10 мјесеци затвора због педофилије

Region

Sveštenik osuđen na tri godine i 10 mjeseci zatvora zbog pedofilije

1 h

0
Акција СИПА-е: Десет особа ухапшено, упали и у затвор

Hronika

Akcija SIPA-e: Deset osoba uhapšeno, upali i u zatvor

1 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Фон дер Лајенова жели да финансира рат, али нема новца

Svijet

Orban: Fon der Lajenova želi da finansira rat, ali nema novca

1 h

0
Руси објаснили због чега Украјина неће ући у ЕУ

Svijet

Rusi objasnili zbog čega Ukrajina neće ući u EU

1 h

0
Хтјели намамити сина хрватског милионера, па погрешног човјека мучили четири сата у Бечу

Svijet

Htjeli namamiti sina hrvatskog milionera, pa pogrešnog čovjeka mučili četiri sata u Beču

2 h

0
УЗНЕМИРУЈУЋЕ! Брајан Волш признао да је раскомадао Анино тијело

Svijet

UZNEMIRUJUĆE! Brajan Volš priznao da je raskomadao Anino tijelo

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

12

Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

10

58

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

10

48

Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

10

18

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

10

10

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner