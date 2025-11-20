Htjeli namamiti sina hrvatskog milionera, pa pogrešnog čovjeka mučili četiri sata u Beču

Dvojica pripadnika zloglasnog Kavačkog klana osuđeni su u Beču zbog brutalnog mučenja dvije žrtve, a ključni dokazi protiv njih bile su uznemirujuće poruke iz kriptovanih razgovora.

Crnogorac (39) i njegov saučesnik iz Srbije (50) navodno su članovi "srednjeg menadžmenta" beogradske ćelije klana, kojom je iz Beča upravljao kum pod nadimkom "Dexter", piše austrijski portal Hojte.

Krvavi rat klanova

Suđenje mafijašima održano je juče u Beču uz ogromne mjere bezbjednosti i najstrože kontrole prisustva. Dvojac, koji su teško naoružani policajci dopratili u sudnicu, osuđen je na šest i sedam godina zatvora zbog teške iznude. Presude još nisu pravosnažne.

Kavački klan, koji potiče iz Crne Gore, vodi otvoreni rat sa suparničkim Škaljarskim klanom, takođe iz Kotora. Sukob je eskalirao nakon nestanka pošiljke od 200 kilograma droge u Španiji 2014. godine, a u borbi za prevlast u evropskoj trgovini narkoticima dosad je širom svijeta u pucnjavama, mučenjima i bombaškim napadima ubijeno najmanje 80 ljudi.

Horor u stanu obloženom folijom

Prema optužnici, muškarci su 2020. godine s drugim saučesnicima namamili navodnog sina hrvatskog milionera i još jednog 64-godišnjeg Hrvata u Beč. Dočekali su ih u stanu koji je bio obložen plastičnom folijom, gdje su ih vezali, mučili i prijetili im smrću.

Državno tužilaštvo opisalo je prizore kao materijal "kakav se inače viđa samo u TV serijama". Žrtve su zastrašivali "ručnim testerama i pištoljima s prigušivačima", a situacija je bila, kako je rečeno na sudu, "kao u najgorim noćnim morama".

Jezive poruke kao ključni dokaz

Mlađi muškarac, za kojeg se pogrešno vjerovalo da je sin milionera, bio je brutalno zlostavljan više od četiri sata.

"Ako uskoro ne kažu gdje je novac, moraćemo početi pilati", stajalo je u jednoj od presretnutih poruka. Potom je na red došao 64-godišnjak.

"Starac je gotov, ovaj ga je udario, brate, u lice. Cijelo mu je lice puklo, brate… i bio je izrezan nožem", javljali su optuženici svojim nadređenima. Žrtva je, navodno jecajući, obećala mučiteljima 750.000 evra.

Zakon ćutnje na sudu

Iako brutalno zlostavljane, žrtve su puštene na slobodu, ali ubrzo su bile prisiljene na predaju novca u Hrvatskoj. Stariji muškarac, koji se navodno bavi krijumčarenjem cigareta, uspio je prikupiti svega 10.000 evra.

Na suđenju se dogodio očekivani obrt - ni žrtve ni svjedoci nisu htjeli prepoznati ili teretiti optužene.

Kako se navodi, takvi iznenadni gubici pamćenja nisu rijetkost u mafijaškom miljeu. Branioci su, s druge strane, tvrdili da se radi o zamjeni identiteta i osporavali optužbe, a tokom postupka je utvrđeno da optužnica nije bila ispravno podnesena te je morala biti izmijenjena, prenosi Indeks.