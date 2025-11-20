Logo
Large banner

Za nju kažu da je najljepša žena na Balkanu, a sama je

Izvor:

Agencije

20.11.2025

08:23

Komentari:

0
За њу кажу да је најљепша жена на Балкану, а сама је
Foto: Instagram / officialmadalinaghenea

Teško je ostati ravnodušan kad se na javnom događaju pojavi ona, Madalina Dijana Genea (Madalina Diana Ghenea)

Rumunski model i glumica, često proglašavana „najljepšom ženom s Balkana“ i jednom od najljepših na svijetu, odiše onim rijetkim, filmskim glamurom koji se ne može odglumiti. Osoba ga ima ili nema.

Savršena silueta, sofisticiran stil i pogled koji hipnotiše – Madalina je već godinama muza modnih i filmskih krugova.

No, iza blještavila, naslovnica i luksuza krije se žena koja ljubav i intimnost vidi drugačije od onoga što javnost možda pretpostavlja.

„Nikada nisam bila udana i ne znam hoću li ikada biti, jer brak me zbunjuje i plaši. Volim svoju slobodu“, iskreno je izjavila.

Ipak, Madalina je žena zaljubljive prirode, i nije moglo proći neopaženo kad je njeno druženje s nekim slavnim muškarcima preraslo u nešto više.

S Leonardom Di Kaprijem imala je kratku, nenametljivu vezu, o kojoj su tabloidi šaputali, a oni je nikad nisu službeno priznali.

U Džerarda Batlera strastveno se zaljubila i to nije mogla skrivati. Njihova romansa donijela im je uživanje na zajedničkim putovanjima.

S Majklom Fasbenderom imala je kratku, ali burnu priču, koja je punila naslovnice.

Ipak, najvažniju ulogu u njezinu životu, majčinstvo, donijela joj je veza s Mateijem Stratanom.

Ljubila je i Grigora Dimitrova, proveli su više godina zajedno, mnogi su mislili da je upravo on muškarac Madalinina života.

Upitana zašto „odlazak pred oltar“ za nju, očito, nije opcija, prelijepa Rumunka je odgovorila:

„Volim biti slobodna i nezavisna. Ne želim da se veza pretvori u papir, dokument, fotografije za javnost.“

Njene riječi otkrivaju neočekivanu zrelost, ali i ranjivost, koja se posebno osjećala kad je govorila o prekidu s Mateijem Stratanom, ocem njene kćerke Šarlota:

„Nije povrijedio samo mene, nego nas. Slomio je nešto što je trebalo trajati“, rekla je ova prekrasna i, u tom trenutku, vrlo povrijeđena žena.

Iako njene fotografije s putovanja izgledaju kao editorijali, Madalina je više puta istaknula da luksuz i slava nisu „nikakav recept za sreću“.

„Ono što mene čini sretnom znatno je jednostavnije, intimnije i rjeđe: prisnost, povjerenje i istinska veza s partnerom, s prijateljima", prenosi Slobodna Dalmacija.

Podijeli:

Tagovi:

instagram model

manekenka

Rumunija

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Kupus

Savjeti

Samo na ovaj način glavice će biti ukusne i očuvane cijele godine

2 h

0
Мајка Андреја Лазарова сломљена након суђења: "Адвокати су нас поново убили!"

Region

Majka Andreja Lazarova slomljena nakon suđenja: "Advokati su nas ponovo ubili!"

3 h

1
Ова порука на славском колачу је најзначајнији симбол православне традиције

Društvo

Ova poruka na slavskom kolaču je najznačajniji simbol pravoslavne tradicije

3 h

0
Беба дијете

Društvo

Najradosnije vijesti: U Srpskoj rođeno 25 beba

3 h

0

Više iz rubrike

Saša Matić

Scena

Saša Matić odbio pjesmu Bube i Jale: "Zvučao sam kriminalno, to nisam bio ja"

12 h

0
Милица Тодоровић запјевала на слављу у поодмаклој трудноћи

Scena

Milica Todorović zapjevala na slavlju u poodmakloj trudnoći

22 h

0
Митровић испунио обећање: Пљуште откази на Пинку

Scena

Mitrović ispunio obećanje: Pljušte otkazi na Pinku

1 d

0
Драма у програму уживо: Нашој пјевачици се сручила сценографија док је пјевала

Scena

Drama u programu uživo: Našoj pjevačici se sručila scenografija dok je pjevala

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

58

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

10

48

Ovo je istina koja se krije iza najtužnijih pjesama pjevačke legende, jedna je posebno potresna

10

18

Težak sudar dva voza, više od 40 ljudi povrijeđeno

10

10

Uhapšeno lice zbog požara u neboderu Vjesnika

10

00

Kovačević: SNSD bez kalkulacija preuzeo odgovornost

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner