Za nju kažu da je najljepša žena na Balkanu, a sama je

Teško je ostati ravnodušan kad se na javnom događaju pojavi ona, Madalina Dijana Genea (Madalina Diana Ghenea)

Rumunski model i glumica, često proglašavana „najljepšom ženom s Balkana“ i jednom od najljepših na svijetu, odiše onim rijetkim, filmskim glamurom koji se ne može odglumiti. Osoba ga ima ili nema.

Savršena silueta, sofisticiran stil i pogled koji hipnotiše – Madalina je već godinama muza modnih i filmskih krugova.

No, iza blještavila, naslovnica i luksuza krije se žena koja ljubav i intimnost vidi drugačije od onoga što javnost možda pretpostavlja.

„Nikada nisam bila udana i ne znam hoću li ikada biti, jer brak me zbunjuje i plaši. Volim svoju slobodu“, iskreno je izjavila.

Ipak, Madalina je žena zaljubljive prirode, i nije moglo proći neopaženo kad je njeno druženje s nekim slavnim muškarcima preraslo u nešto više.

S Leonardom Di Kaprijem imala je kratku, nenametljivu vezu, o kojoj su tabloidi šaputali, a oni je nikad nisu službeno priznali.

U Džerarda Batlera strastveno se zaljubila i to nije mogla skrivati. Njihova romansa donijela im je uživanje na zajedničkim putovanjima.

S Majklom Fasbenderom imala je kratku, ali burnu priču, koja je punila naslovnice.

Ipak, najvažniju ulogu u njezinu životu, majčinstvo, donijela joj je veza s Mateijem Stratanom.

Ljubila je i Grigora Dimitrova, proveli su više godina zajedno, mnogi su mislili da je upravo on muškarac Madalinina života.

Upitana zašto „odlazak pred oltar“ za nju, očito, nije opcija, prelijepa Rumunka je odgovorila:

„Volim biti slobodna i nezavisna. Ne želim da se veza pretvori u papir, dokument, fotografije za javnost.“

Njene riječi otkrivaju neočekivanu zrelost, ali i ranjivost, koja se posebno osjećala kad je govorila o prekidu s Mateijem Stratanom, ocem njene kćerke Šarlota:

„Nije povrijedio samo mene, nego nas. Slomio je nešto što je trebalo trajati“, rekla je ova prekrasna i, u tom trenutku, vrlo povrijeđena žena.

Iako njene fotografije s putovanja izgledaju kao editorijali, Madalina je više puta istaknula da luksuz i slava nisu „nikakav recept za sreću“.

„Ono što mene čini sretnom znatno je jednostavnije, intimnije i rjeđe: prisnost, povjerenje i istinska veza s partnerom, s prijateljima", prenosi Slobodna Dalmacija.