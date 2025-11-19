Milica Todorović zapjevala na slavlju u poodmakloj trudnoći

Trudna Milica Todorović zapjevala je na proslavi rođenja kćerke njene prijateljice i oduševila prisutne kada je zapjevala pjesmu "Ciganka sam mala".

Naime, Milica Todorović je sa stomakom do zuba ustala i zapjevala na slavlju koje je bilo organizovano povodom rođenja kćerke njene drugarice Bobane.

Presrećna pjevačica se latila mikrofona i iz sveg glasa zapjevala čuveni hit "Ciganka sam mala".

Milica je i zaigrala, a pristni su bili oduševljeni pjevačicom koja blista u trudnoći, te su svi gosti ustali i pjevali i igrali sa njom.

Scena Trudna Milica Todorović u narodnoj nošnji zapjevala ispod šatora

Podsjetimo, Milica Todorović je juče podijelila srećne vijesti, da se porodila njena bliska prijateljica i saradnica Bobana.

“Stigla nam je Iskra, bravo mama Bobana, bravo tata. Dobrodošla si nam devojčice moja lepa”, napisala je Milica.

Milica je nedavno proslavila 35. rođendan, a od partnera je dobila skupocijeni poklon.

“Milica je aktivna trudnica i odlično se oseća. Iako se ne pojavljuje na gradskim dešavanjima, odlučila je da okupi drage ljude i proslavi rođendan. Ovaj joj je draži od svih prethodnih zbog toga što je trudna i što će joj se uskoro ostvariti ono što je godinama priželjkivala - postaće majka. Zbog svega lepog što joj se u poslednje vreme dešava, okupila je drage ljude, s kojima je provela veče za pamćenje. Nije slavila samo rođendan, već i to što će njena, ali i porodica njenog partnera uskoro biti bogatija za još jednog člana. Veče je bilo savršeno, uživali smo u sjajnoj hrani, piću i muzici, a Milica je sve vreme neumorno igrala i ni u jednom trenutku nije skidala osmeh s lica”, rekao je izvor za domaće medije.

(Telegraf)