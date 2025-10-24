Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора

24.10.2025
08:05
Коментари:0
Након што је сазнала да је у другом стању, пјевачица Милица Тодоровић ријешила је да се повуче из јавности како би уживала и одмарала у најлепшим данима.
Наиме, Милица се на једној свадби појавила у народној ношњи и запјевала младенцима хит „Одакле си селе“.
Овај видео је изненадио многе, с обзиром на то да је Милица Тодоровић одустала од свирки док се не породи, али је сада, изгледа, имала специјалан повод за то.
@imorkestar Ni zima nas ne zaustavlja! I jutros smo uveselili svatove, a društvo nam je uveličala naša draga Milica Todorović. Vaš IMOrkestar🪗🎷🥁 Obezbedite željeni datum na vreme! ☎️064/1205-401☎️ @ilijamilovanovic04 @Lazar Jeremic @Nikola Perić @djordje.dajic @vukadinov1c_ @Milica Todorovic #fyp #balkan #orkestar #live #milicatodorovic ♬ original sound - Orkestar Ilije Milovanovića
(Гранд)
Сцена
3 ч0
Сцена
11 ч0
Сцена
16 ч0
Сцена
18 ч0
Најновије
Најчитаније
10
25
10
23
10
23
10
22
10
18
Тренутно на програму