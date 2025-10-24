Logo

Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора

24.10.2025

08:05

Коментари:

0
Трудна Милица Тодоровић у народној ношњи запjевала испод шатора
Фото: Tik Tok/@ilijamilovanovic04/screenshot

Након што је сазнала да је у другом стању, пјевачица Милица Тодоровић ријешила је да се повуче из јавности како би уживала и одмарала у најлепшим данима.

Наиме, Милица се на једној свадби појавила у народној ношњи и запјевала младенцима хит „Одакле си селе“.

Овај видео је изненадио многе, с обзиром на то да је Милица Тодоровић одустала од свирки док се не породи, али је сада, изгледа, имала специјалан повод за то.

@imorkestar Ni zima nas ne zaustavlja! I jutros smo uveselili svatove, a društvo nam je uveličala naša draga Milica Todorović. Vaš IMOrkestar🪗🎷🥁 Obezbedite željeni datum na vreme! ☎️064/1205-401☎️ @ilijamilovanovic04 @Lazar Jeremic @Nikola Perić @djordje.dajic @vukadinov1c_ @Milica Todorovic #fyp #balkan #orkestar #live #milicatodorovic ♬ original sound - Orkestar Ilije Milovanovića

(Гранд)

Подијели:

Тагови:

Milica Todorović

šatori

Пјевачица

trudna

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

Сцена

Зорица Брунцлик у сузама напустила снимање емисије због Драгомира Деспића

3 ч

0
Пјевачица шокирала признањем: ''Завршавала сам у хитној због преждеравања''

Сцена

Пјевачица шокирала признањем: ''Завршавала сам у хитној због преждеравања''

11 ч

0
Туга у дому Александре Младеновић

Сцена

Туга у дому Александре Младеновић

16 ч

0
Дарко Лазић открио детаље првог пијанства: ''Рекао сам да нећу више никад''

Сцена

Дарко Лазић открио детаље првог пијанства: ''Рекао сам да нећу више никад''

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

25

Најнижа плата у Српској биће повећана према степену стручности

10

23

Народ прича са Биљаном Стокић: Угљевик

10

23

Цвијановић: Вријеме зрело за реструктурисање међународног присуства у БиХ

10

22

Хрват ухапшен јер је сексуално злостављао дјецу и дијелио снимке са групом од 250 педофила

10

18

У Индији изгорио аутобус, погинуло најмање 25 људи

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner