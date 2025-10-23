Logo

Туга у дому Александре Младеновић

Туга у дому Александре Младеновић

Александра Младеновић на свом Инстаграм профилу подијелила је тужну објаву.

Пјевачица је остала без своје баке, а поруком којом се опростила од вољене тјера сузе на очи.

“Сачекала си ме да завршим наступ и отишла заувијек. Почивај у миру, бакице моја! Волим те и заувијек ћу да те чувам у срцу”, написала је пјевачица на Инстаграму, уз заједничку фотографију.

За Александру је ово један од најтежих дана јер је иако живу у Београду, везана за породицу која живи у Житорађи.

