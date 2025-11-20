Majka Andreja Lazarova slomljena nakon suđenja: "Advokati su nas ponovo ubili!"

Vaska Lazarova, majka tragično stradalog mladog fudbalera Andreja Lazarova, govorila je o revoltu prema advokatima nakon prvog sudskog ročišta u vezi sa tragedijom u diskoteci "Puls" u Kočanima, gdje je u požaru poginulo 63 ljudi.

Vaska je rekla da nije uspjela da vidi svog sina prije tragedije, jer je on igrao fudbal u inostranstvu, a tog dana kada se vratio u Makedoniju, ona je bila na ekskurziji u Turskoj.

"Došao je u pola deset uveče, izašao… Ja sam bila u Turskoj i nisam mogla ni da ga vidim. Toliko je bilo", rekla je Lazarova, podsjećajući da ga je posljednji put vidjela dva mjeseca prije tragedije, jer je Andrej stalno trenirao i igrao fudbal.

Ona govori o skromnim porodicama, o djeci koju su izgubili... Kako je rekla bili su pretalentovani, prelijepi, skromni.

Bol je ista kod svih majki, kaže ona, bez obzira gdje su bile, šta su radile ili kakav život vodile. Ali najteži riječi uputila je advokatima okrivljenih.

"Neka se udaraju u glavu… da li oni imaju djecu i da li jednog dana može i njihovu da snađe ista sudbina. S kojim novcem će se vratiti kući? S kojim krvavim novcem?“, rekla je Lazarova s ogorčenošću aludirajući na odbranu koja, prema njenim riječima, svojim postupcima nanosi roditeljima bol istu kao i u danu kada su izgubili svoju djecu.

Ona priča da su oni, kao skromne porodice sa minimalnim platama, borili se da školuju svoju djecu, da im stvore budućnost - a sada žive najcrnju moguću stvarnost.

"Sva talentovana, zdrava djeca… A postupcima branioca danas su nas ponovo ubili“, dodaje ona, ali ipak priznaje da su barem malo ohrabreni od strane državnog tužilaštva da nastave borbu, prenosi Telegraf.