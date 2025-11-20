Logo
Skica za detalj freske Uspenja Bogorodice naslikane 1553. godine, prodata za 3,1 milion evra

20.11.2025

07:59

Komentari:

0
Foto: Instagram/@millonauctiongroup/screenshot

Skica za detalj freske Uspenja Bogorodice naslikane oko 1553. godine u centralnom dijelu kapele Djela Rovere u crkvi Trinita dei Monti u Rimu, prodata je na aukciji u Parizu za 3,1 milion evra.

Skica koju je nacrtao Mikelanđelov prijatelj i učenik Danijele da Voltera (1509-1566) koristeći metalnu iglu i crnu kredu prikazuje glavu mladića i pre nekoliko mjeseci slučajno je pronađena na jednom imanju u okolini Nanta, prenosi Rojters.

"Prije nekoliko mjeseci sam primio čovjeka koji je želio da se procijeni imovina njegovog djeda. Pokazao mi je fotografije koje je napravio mobilnim telefonom. Nadao se dobroj cijeni za dizajnerske lampe iz 20. vijeka, ali moju pažnju je privukao crtež koji je visio na zidu kancelarije", izjavio je Pol-Mari Munije, aukcionar koji je prepoznao ovo značajno umjetničko djelo u privatnoj kolekciji.

Da Volterova skica, koja je bila u posjedu iste porodice najmanje od sredine 20. vijeka na poleđini ima i natpis na staro-francuskom jeziku, galoromanskom dijalektu kojim se govorilo u srednjovjekovnoj Francuskoj i Belgiji (period od 10. do 15. veka) i koji se pripisuje firentinskom slikaru Andrei del Sartu (1486-1530).

Nakon stručne analize u firmi De Bajzer, crtež je na kraju identifikovan kao skica, pripremni rad za fresku koju je Lukrecija Franćoti Dela Rovere posvetila Djevici Mariji u rimskoj crkvi Trinita dei Monti.

Prvobitno je skica procijenjena na oko 15.000 evra, ali kada je utvrđeno da je riječ o nacrtu za fresku Uspenja Bogorodice početna aukcijska cijena ovog dela porasla je na 400.000-500.000 evra da bi na današnjoj aukciji crtež bio prodat za 3,1 milion evra, prenosi Tanjug.

