Osam uhapšenih u Hrvatskoj zbog seksualnog zlostavljanja djece

Na osnovu svih prikupljenih informacija, hrvatska policija identifikovala je osam osoba osumnjičenih za počinjenje ukupno 31 krivičnog djela seksualnog zlostavljanja djece putem interneta, dok je među žrtvama osmoro hrvatske djece čije su fotografije i video-snimci pronađeni kod osumnjičenih.

Direktorat policije saopštio je da su krivična djela počinjena pribavljanjem, pristupanjem, dijeljenjem i proizvodnjom materijala seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece, upoznavanjem djece o pornografiji te mamljenjem djece za zadovoljenje polnih potreba.

Naglašava se da je za navedena krivična djela propisana kazna zatvora od jedne do 10 godina, kao i da je do sada utvrđeno da je jedan od osumnjičenih otprije poznat policiji za počinjenje ove vrste djela.

Policija navodi da su osumnjičeni, osim javno dostupnih aplikacija za komunikaciju, koristili i aplikacije s takozvanom "end to end" enkripcijom gdje su učestvovali u razmjeni materijala seksualnog zlostavljanja djece i to kao članovi više grupa u kojima su akteri iz različitih zemalja takve materijale učitavali i razmjenjivali.

Za sada nema podataka koji bi upućivali na međusobnu povezanost s osumnjičenima iz drugih država.

Banja Luka Ovi dijelovi Banjaluke sutra ostaju bez struje

U Direktoratu policije pojašnjavaju da se počinioci seksualnog zlostavljanja djece međusobno povezuju putem interneta, razmjenjuju materijale i savjete kako seksualno zlostavljati djecu te kako ostati anoniman i neotkriven, a pritom djelovati i prekogranično. Ističu i da je to na Balkanu još lakše zbog manjih jezičkih barijera.

U akciji su, osim hrvatske, učestvovale i policije Slovenije, Mađarske, Srbije, Albanije, BiH, Crne Gore i Sjeverne Makedonije. Ukupno je identifikovano o 14 žrtava, čime je njihovo dalje zlostavljanje prekinuto, prenosi.

Ukupno su osumnjičene 43 osobe, a provedene su 44 dokazne radnje pretrage doma osumnjičenih, dok su od počinilaca oduzeta 393 uređaja i medija za pohranu digitalnih podataka. U policiji ističu da su analize sadržaja u toku.

Akcija, sprovedena u okviru Evropske multidisciplinarne platforme protiv kriminalnih prijetnji /Empakt/ nastavak je saradnje regionalnih policija koja ima za cilj razotkriti slučajeve seksualnog zlostavljanja djece na internetu, spriječiti daljnje zlostavljanje djece, osigurati sigurnost žrtvama i razotkriti te sankcionisati seksualne zlostavljače djece.