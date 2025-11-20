Logo
Ova poruka na slavskom kolaču je najznačajniji simbol pravoslavne tradicije

20.11.2025

08:04

Komentari:

0
Ова порука на славском колачу је најзначајнији симбол православне традиције

Prosfornik ili poskurnik, mali drveni pečat koji na prvi pogled izgleda jednostavno, zapravo je jedan od najdubljih simbola pravoslavne tradicije.

Njime se obilježava slavski kolač i pretvara ga iz običnog testa u sveti hljeb dar Bogu, svetitelju, domaćinu i znak blagoslova za čitavu porodicu.

Ovaj drveni pečat za slavski kolač koristi se vijekovima, a njegovo porijeklo vodi do ranohrišćanske prakse obilježavanja liturgijskog hljeba – prosfore – istim simbolima. Zato se i slavski kolač pečati prosfornikom, poznatim i kao poskurnik ili pečat za slavski kolač, jer svetkovina počinje upravo blagim utiskivanjem ovog znaka na još svježe testo. Natpis, odnosno poruka na pečatu ima posebnu simboliku.

муп републике српске

Društvo

MUP Srpske organizuje niz svečanosti povodom Aranđelovdana

Šta znači natpis na slavskom kolaču?

Najčešći i najvažniji oblik prosfornika nosi krst i slova raspoređena u poljima oko njega: IC XC NI KA.

To nije skraćenica, kako mnogi misle, već staro crkvenoslovensko zapisivanje grčkih riječi koje u cjelini šalju najsnažniju hrišćansku poruku:

IS – Isus

XS – Hristos

NI KA – pobjeđuje (grč. nika)

Zajedno, simbol znači: “Isus Hristos pobjeđuje”.

Zbog toga se ovaj znak smatra nepromjenljivim i svetim. On označava pobjedu dobra, zaštitu doma i vjeru domaćina. Pečat se uvijek stavlja prije pečenja slavskog kolača. Domaćice to rade s posebnom pažnjom, a prethodno se obavezno prekrste. Vjeruje da će se tako blagoslov “utisnuti” u slavski kolač dok je tijesto još svježe.

илу-руска салата-19092025

Savjeti

Ova salata je kraljica posne trpeze: Predjelo za Aranđelovdan koje će oduševiti goste

Zašto se prosfornik ne mijenja?

Poskurnik, odnosno prosfornik se ne dizajnira po želji. Na njemu ne smiju da budu srca, deteline, cvjetići, ptičice…, jer se on ne prislanja na ukrasni kolač, već na sveti hljeb. Upravo zbog toga se koristi isključivo tradicionalni pečat koji se u srpskoj tradiciji prenosi s koljena na koljeno. Kad otac prestane da slavi slavu i prenese je sinu, svekrva predaje snaji poskurnik kako bi svaki slavski kolač koji umijesi bio blagosloven.

Mnogi sveštenici kažu: “Slavski kolač je domaća liturgija, a poskurnik je njegov pečat istine”.

Вјенчање

Društvo

Zašto se baš na Aranđelovdan najviše vjenčava: Dan kada se dobija poseban blagoslov

Simbolika slavskog kolača uz prosfornik

Kad se kolač presječe u krst, okreće i preliva vinom, domaćin zapravo nastavlja simboliku pečata: krst u sredini označava Hristovu žrtvu, a natpis IC XC NI KA – Hristovu pobjedu. Kolač se na kraju daje svim prisutnim gostima kao blagoslov i znak jedinstva doma, prenosi Blic žena.

Poskurnik je jedan od onih detalja krsne slave koji čuva viševekovnu tradiciju, vjeru i duhovnu simboliku koja povezuje generacije.

