MUP Srpske organizuje niz svečanosti povodom Aranđelovdana

MUP Republike Srpske povodom Aranđelovdana organizuje svečanost u Administrativnom centru u Banjaluci, gdje će direktorima policije od osnivanja MUP-a biti uručene oficirske sablje.

Policijske uprave širom Srpske danas obilježavaju krsnu slavu parastosima i polaganjem cvijeća.

U Prijedoru će biti otkrivena spomen-ploča stradalim policajcima, a obilježavanje se održava i u Gradišci, Mrkonjić Gradu, Doboju i Bijeljini.

Krsna slava MUP-a Srpske biće obilježena i u Gradišci, Mrkonjić Gradu, Doboju i Bijeljini.