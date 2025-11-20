MUP Srpske organizuje niz svečanosti povodom Aranđelovdana

20.11.2025
MUP Republike Srpske povodom Aranđelovdana organizuje svečanost u Administrativnom centru u Banjaluci, gdje će direktorima policije od osnivanja MUP-a biti uručene oficirske sablje.
Policijske uprave širom Srpske danas obilježavaju krsnu slavu parastosima i polaganjem cvijeća.
U Prijedoru će biti otkrivena spomen-ploča stradalim policajcima, a obilježavanje se održava i u Gradišci, Mrkonjić Gradu, Doboju i Bijeljini.
