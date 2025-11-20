Detalji o večernjem izlasku Lamin Jamala: „Djevojke, sve je plaćeno“

Zvezda Barselone Lamin Jamal (18) bio je u centru pažnje medija tokom jednog večernjeg izlaska prošlog četvrtka. Detalji njegove zabave sa prijateljima i djevojkama u separeu u poznatoj diskoteci u Barseloni stigli su do španskih medija, koji tvrde da se ništa skandalozno nije dogodilo.

Novinar Emilio Perez de Rosas objavio je detalje Jamalovog odlaska. Mladi napadač je dane bez klupskih obaveza iskoristio da se opusti sa prijateljima. Jamal je navodno iznajmio separe za sebe i svoje prijatelje. Zbog želje za diskrecijom, gosti se mole da ostave svoje mobilne telefone na ulazu.

Bez skandala

Jedan od zaposlenih u klubu je kasnije otkrio da je ulaz bio dozvoljen samo djevojkama. „Djevojke, sve je plaćeno“, bio je naslov članka El Nasionala o Jamalovoj zabavi. Dok su neki ogorčeni što bi igračica koja se oporavlja od povrede uopšte izašla, detalji večeri ne ukazuju na bilo kakav skandal.

Svjedoci tvrde da je sve prošlo glatko tokom zabave, koja je trajala do 5 ujutru. Izvori kažu da je Jamal bio pristojan, nije konzumirao alkohol, već je samo sjedio i uživao u muzici.

Zvijezda Barselone se trenutno oporavlja od liječenja povrede prepona. Prošle sezone je bio najbolji asistenta u La Ligi sa 15 asistencija. Njegov ukupan učinak za Barsu u sezoni 2024/25 bio je 18 golova i 25 asistencija u 55 utakmica.

