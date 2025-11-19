Logo
Large banner

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

Izvor:

Kurir

19.11.2025

13:43

Komentari:

0
Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде
Foto: Printscreen/Arena Sport

Fudbaleri Crvene zvezde trenutno protiv Slovena u Rumi igraju utakmicu drugog kola Kupa Srbije.

Jasno je da je aktuelni šampion Srbije ušao u ovaj meč kao apsolutni favorit, ali su domaći fudbaleri mogli da šokiraju Zvezdu već u drugom minutu.

Nestvarno je šta je tada promašio fudbaler domaćeg tima!

Marko Arsović je probio po desnom boku, pa poslao loptu na drugu stativu, gdje je njegov saigrač vratio na sredinu peterca, a tamo je Dragan Perošević "sam kao duh" sa nekoliko metara poslao loptu iznad prečke i uprska stopostotnu šansu.

Podijeli:

Tagovi:

FK Crvena zvezda

promašaj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Наставак подршке фудбалском клубу "Борац"

Fudbal

Nastavak podrške fudbalskom klubu "Borac"

38 min

0
Роналдо на вечери најмоћнијих људи свијета у Бијелој кући

Fudbal

Ronaldo na večeri najmoćnijih ljudi svijeta u Bijeloj kući

5 h

0
"Јамал може да престигне Месија"

Fudbal

"Jamal može da prestigne Mesija"

6 h

0
Ништа од директног пласмана, БиХ поклекла у Бечу

Fudbal

Ništa od direktnog plasmana, BiH poklekla u Beču

15 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

01

Minić: Vlada Srpske neće imati tolerancije prema ovome, želimo da građani to shvate

14

01

Cvijanović: Sve je bilo tempirano, SNSD odgovorno reagovao

13

46

'ParlATVment': Razgovor sa Vilijamom Montgomerijem

13

43

Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

13

33

Apokaliptične scene na ulicama Budve, grad pod vodom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner