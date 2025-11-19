Ovaj zicer obilazi region! Pogledajte promašaj protiv Zvezde

Izvor:
Kurir
19.11.2025
13:43
Komentari:0
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno protiv Slovena u Rumi igraju utakmicu drugog kola Kupa Srbije.
Jasno je da je aktuelni šampion Srbije ušao u ovaj meč kao apsolutni favorit, ali su domaći fudbaleri mogli da šokiraju Zvezdu već u drugom minutu.
Nestvarno je šta je tada promašio fudbaler domaćeg tima!
Marko Arsović je probio po desnom boku, pa poslao loptu na drugu stativu, gdje je njegov saigrač vratio na sredinu peterca, a tamo je Dragan Perošević "sam kao duh" sa nekoliko metara poslao loptu iznad prečke i uprska stopostotnu šansu.
Najnovije
Najčitanije
14
01
14
01
13
46
13
43
13
33
Trenutno na programu