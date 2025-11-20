Nejmar dao gol poslije 107 dana

Brazilski fudbaler Nejmar (33) postigao je gol za Santos prvi put nakon više od tri mjeseca i tako prekinuo seriju od 107 dana bez pogotka.

Brazilski velikan, koji se bori za opstanak i trenutno je samo bod iznad zone ispadanja poslije 34 kola, odigrao je neriješeno 1:1 protiv Mirasola.

Santos je poveo već u 4. minutu, kada je nakon loše izvedenog kornera gostiju Nejmar dobio sjajan pas sa svoje polovine od Lautara Dijaza, preuzeo loptu u punom trku i rutinski savladao golmana Valtera (38). Mirasol je izjednačio u 60. minutu golom Reinalda sa bijele tačke.

Que passe do Lautaro Diaz, que movimentação e velocidade do Neymar



É o Santos. pic.twitter.com/vUnRA112EK — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) November 20, 2025

Inače, Nejmar je u Santos stigao krajem januara iz Al-Hilala bez obeštećenja, a povrede koje ga prate godinama ostavile su traga na njegovoj formi. Zbog problema sa ložom propustio je septembar i oktobar, ali mu je cilj da se vrati na nivo koji će mu omogućiti da igra posljednje Svjetsko prvenstvo u karijeri naredne godine.

Od povratka u klub odigrao je 25 utakmica, postigao sedam golova i upisao tri asistencije. Ugovor sa Santosom mu traje do kraja godine.

(telegraf)