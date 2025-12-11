Pronađeno tijelo bez udova u blizini pruge

Jutros oko 8 časova u blizini željezničke pruge u Lazarevcu pronađeno je tijelo starijeg muškarca.

Muškarac je navodno stradao usljed udara voza, a niko od mještana nije ništa vidio ni čuo.

Tijelo muškarca je pronađeno bez noge i ruke.

O događaju je odmah obaviješteno nadležno tužilaštvo, a tijelo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i vrijeme nesreće, piše Telegraf.