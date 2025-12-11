Pronađeno tijelo bez udova u blizini pruge

Izvor:
Telegraf
11.12.2025
21:47
Jutros oko 8 časova u blizini željezničke pruge u Lazarevcu pronađeno je tijelo starijeg muškarca.
Muškarac je navodno stradao usljed udara voza, a niko od mještana nije ništa vidio ni čuo.
Tijelo muškarca je pronađeno bez noge i ruke.
O događaju je odmah obaviješteno nadležno tužilaštvo, a tijelo je poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti i vrijeme nesreće, piše Telegraf.
