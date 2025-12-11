Oglasila se direktorka Doma penzionera u Banjaluci o tragediji

Štićenik Doma penzionera u Banjaluci B.G. tragično je juče izgubio život, a banjalučko tužilaštvo sprovodi detaljnu istragu kako bi se utvrdile tačne okolnosti smrti ovog osamdesetogodišnjaka.

Direktorka Doma penzionera Bosiljka Bošnjak izjavila je za "Srpskainfo" da se još uvijek ne znaju tačne okolnosti pada B.G. sa balkona, te da će sve utvrditi istraga koja je u toku.

"Ono što ja mogu reći jeste da je štićenik bio svjestan, orijentisan, pokretan, da nije koristio psihijatrijske terapije. Jednom riječju čovjek je bio sportski tip, volio je šetnje pored Vrbasa, ujutro je uvijek pozdravljao, bio je pozitivac i ovo što se dogodilo je veliki šok za sve nas", istakla je Bošnjak.

Dodaje kako je B.G. bio sam u sobi, te da nikakvih indicija nije bilo da bi moglo doći do tragedije.

"Srpskainfo" piše da je banjalučko tužilaštvo naredilo da se obavi obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti štićenika B.G.

Podsjetimo, tragedija u Domu penzionera Banjaluka prijavljena je juče oko 15.25 kada je sa balkona Doma pao B.G. i podlegao povredama.

Istragom rukovodi Okružno javno tužilaštvo Banjaluka u cilju utvrđivanja tačnih okolnosti tragedije.