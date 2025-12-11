Logo
Nakon tri godine rasvijetljeno ubistvo: Uhapšen osumnjičeni za Mirjaninu smrt

11.12.2025

13:11

Након три године расвијетљено убиство: Ухапшен осумњичени за Мирјанину смрт
Foto: Tanjug/AP

Više javno tužilaštvo u Požarevcu u saradnji sa PU Požarevac rasvijetlilo je ubistvo Mirjane Živojinović (71) iz Mišljenovca kod Kučeva i zbog zločina je danas pred tužiocem saslušan osumnjičeni A.M. (28).

Navodno, on je tužiocu u potpunosti priznao d‌jelo i rekao da je motiv bilo koristoljublje.

– Osumnjičeni, koji se nalazi u zatvoru zbog izdržavanja kazne za drugo ubistvo, mislio je da starica ima mnogo novca, pa je zato upao u kuću i, kako se sumnja, ubio je – navodi izvor i dodaje da nakon rješavanja ovog ubistva požarevačka policija nema više nijedno neriješeno ubistvo u posljednjih 15 godina.

Živojinovićeva je, da podsjetimo, ubijena u maju 2022. godine.

Hitna pomoć

Region

Još jedna žrtva prevrnutog čamca u Savi

– Na njenom tijelu je bilo mnogo povreda i sumnjalo se da je svirepo mučena da bi otkrila gd‌je je novac – podsjeća izvor.

Osumnjičeni za njeno ubistvo A.M. je, podsjetimo, iste godine uhapšen zbog ubistva komšije Dragoslava Stevića (62) u selu Barič kod Golupca.

"Dio namještaja je stavljen na ulazna vrata"

Podsjetimo, Mirjana Živojinović pronađena je mrtva 10. maja 2022. godine u svojoj kući, a utvrđeno je da je ubijena drvenim kocem.

– Pretpostavlja se da je riječ o pljačkašima, s obzirom da je stan žene bio ispreturan. Dio namještaja stavljen je na ulazna vrata, kako niko ne bi mogao da uđe. Motiv zločina je najvjerovatnije koristoljublje jer je porodica ubijene bila na privremenom radu u Švajcarskoj, te su vjerovatno mislili da baka ima puno para. Tijelo žene bilo je izudarano, a pored kreveta je pronašao rođak – ispričao je ranije izvor.

