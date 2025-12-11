Logo
Doručak i do 70 KM: Pripremite deblji novčanik ako planirate zimovanje na ovoj planini

Izvor:

Blic

11.12.2025

12:03

Доручак и до 70 КМ: Припремите дебљи новчаник ако планирате зимовање на овој планини
Foto: Tanjug/AP

Ako planirate zimovanje na Kopaoniku, ne zaboravite da ponesete svu opremu za skijanje, ali i debele novčanike za popularne restorane koji vrve od gužve.

Doručak sa porodicom ili prijateljima, u zavisnosti od toga šta poručite, koštaće vas između 60 i 70 KM (odnosno 3.500 i 4.000 dinara).

Dvije porcije kajgane koštaju skoro 33 KM (2.000 dinara), dok mekika sa teletinom košta 15 KM, odnosno 940 dinara. Čaša jogurta i flašica soka od pomorandže zajedno će vas koštati skoro 10 KM ili 580 dinara.

Ukoliko volite da sjednete i uveče uživate u ispijanju kuvanog vina ili kafe uz kolač, stići će vam račun nešto viši od 33 KM, odnosno 2.000 dinara. Cijene u ovom restoranu ne razlikuju se puno u poređenju sa cijenama u Beogradu.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Jedno je sigurno, Kopaonik je uvijek bio mjesto posebne energije, planina koja te očara čim staneš na stazu. Najbolji skijaši, najbolji instruktori i posjetioci iz cijele Evrope čine da svaki trenutak na ovoj planini bude nezaboravan.

A kad se skinu pancerice počinje drugi talas adrenalina: žurke, bendovi, DJ-evi, muzika od jutra do mraka… I onaj osjećaj da si dio najveće zimske scene u zemlji. Kopaonik je planina na kojoj je i kafa skuplja, ali i osmijeh širi, prenosi Blic.

