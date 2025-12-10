Pazite šta kupujete: U keramičkim šoljama pronađeni teški metali

Izvor:
SRNA
10.12.2025
18:06
Komentari:0
Rezultati ispitivanja keramičkih šolja na tržištu Srbije pokazuju prekomjerno prisustvo teških metala - olova i kadmijuma, saopštile su organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije (Alhem) iz Srbije i "Arnika" iz Češke.
Laboratorijska ispitivanja, koja je obavio Institut za javno zdravlje "Doktor Milan Jovanović Batut", pokazala su da pet od 30 testiranih šolja nije ispunilo zahtjeve važećeg Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe.
"U nekoliko slučajeva vrijednosti olova bile su desetine puta veće od maksimalno dozvoljenih. Olovo i kadmijum potiču prevashodno od pigmenata boja koje se koriste za bojenje i dekorisanje predmeta od keramike", navedeno je u saopštenju Alhema.
Društvo
Sa tržišta BiH povučeni produžni kabl i dva držača za cucle
Ukazuje se da su keramičke šolje kupljene u prodavnicama širokog asortimana, specijalizovanim prodavnicama za opremanje domaćinstva, knjižarama, suvenirnicama, kineskim radnjama, zanatsko-umjetničkoj radionici, ali i onlajn – sa popularnih platformi i putem "Instagram" naloga prodavaca.
Srbija
5 h0
Srbija
7 h0
Srbija
9 h0
Srbija
1 d0
Najnovije
Najčitanije
19
00
18
57
18
55
18
50
18
41
Trenutno na programu