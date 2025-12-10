Pazite šta kupujete: U keramičkim šoljama pronađeni teški metali

Rezultati ispitivanja keramičkih šolja na tržištu Srbije pokazuju prekomjerno prisustvo teških metala - olova i kadmijuma, saopštile su organizacije Alternativa za bezbednije hemikalije (Alhem) iz Srbije i "Arnika" iz Češke.

Laboratorijska ispitivanja, koja je obavio Institut za javno zdravlje "Doktor Milan Jovanović Batut", pokazala su da pet od 30 testiranih šolja nije ispunilo zahtjeve važećeg Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta opšte upotrebe.

"U nekoliko slučajeva vrijednosti olova bile su desetine puta veće od maksimalno dozvoljenih. Olovo i kadmijum potiču prevashodno od pigmenata boja koje se koriste za bojenje i dekorisanje predmeta od keramike", navedeno je u saopštenju Alhema.

Ukazuje se da su keramičke šolje kupljene u prodavnicama širokog asortimana, specijalizovanim prodavnicama za opremanje domaćinstva, knjižarama, suvenirnicama, kineskim radnjama, zanatsko-umjetničkoj radionici, ali i onlajn – sa popularnih platformi i putem "Instagram" naloga prodavaca.