Odmah prestanite da koristite ovaj ajlajner, evo šta je pronađeno u proizvodu

04.12.2025

10:43

Одмах престаните да користите овај ајлајнер, ево шта је пронађено у производу

Proizvođač Markwins Beauty Brands International Ltd.. povlači ajlajner koji se prodavao u Njemačkoj.

Povlačenje se odnosi na sve serije proizvoda prodate između decembra 2022. i novembra 2025. godine. Kupci se upozoravaju da prekinu sa upotrebom proizvoda, prenose njemački mediji.

Pogođeni proizvod:

Naziv: ProLine Ajlajner / E8752 / Crna

Marka: WET N WILD

Broj artikla (Zalando): W1C34E01T-Q11

Broj modela: E8752

EAN: 4049775587527

Pogođene serije: sve

Period prodaje: decembar 2022 – novembar 2025

Шминка

Stil

Najčešća greška u šminkanju zbog koje izgledate starije

Zašto je proizvod opasan?

Rutinska kontrola otkrila je da ajlajner ne ispunjava zahtjeve EU Uredbe o kozmetici (EZ) br. 1223/2009. Konkretno, crni pigment Karbon Blek (CI 77266, nano) prelazi dozvoljenu granicu iz Priloga IV. Uredbe. Prekomjerna količina ovog pigmenta čini proizvod nesigurnim za korišćenje. Karbon Blek je industrijski proizveden ugljenik koji daje intenzivnu crnu boju, ali u prekomernim količinama može biti štetan.

Šta kupci treba da urade?

Odmah prestanite da koristite ajlajner.

Proizvod možete besplatno vratiti proizvođaču ili prodavcu.

Ako ste poklonili proizvod, obavijestite osobu koja ga je primila.

Kupci će dobiti potpun povraćaj novca na račun koji je korišćen za kupovinu.

Za dodatna pitanja, kupci se mogu obratiti proizvođaču ili Zalandu putem e-pošte ili telefonske linije za korisničku podršku. Više informacija dostupno je i na Zalando web stranici.

