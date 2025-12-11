Uznemirujuće otkriće u šumi: Policija pokrenula akciju

Izvor:
Policijska stanica Olovo pokrenula je istragu nakon što su u šumi pronađena srneća koža i glava, obješeni na drvo.
O svemu su se danas oglasili i iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona, iz kojeg navode:
"Dana 10. decembra 2025. godine, u 08.30 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Olovo se obratilo lice I.A, iz Olova. Osoba je prijavila da je u mjestu Dobrun, u šumi u blizini regionalnog puta R-468, pronašao srneću kožu i glavu, obješenu na granu".
"Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Olovo koji nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela Protivzakonit lov", zaključuje se u saopštenju.
