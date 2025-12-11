Logo
Vozač kamiona udario ženu, pa pobjegao sa mjesta nesreće

Telegraf

Telegraf

11.12.2025

12:07

Возач камиона ударио жену, па побјегао са мјеста несреће
Foto: Lê Minh/Pexels

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su G. P. (58) iz okoline Leskovca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela teško djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je juče, na Matejevačkom putu u Nišu, upravljajući kamionom "man", van pješačkog prelaza udario sedamdesetdevetogodišnju ženu, a potom se udaljio.

школа-учионица

Srbija

Prijeteće poruke djeci uznemirile roditelje: Donosim sutra pištolj

Sedamdesetdevetogodišnja žena je od zadobijenih povreda preminula.

Brzim i efikasnim radom policija je identifikovala i pronašla osumnjičenog vozača.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu.

Tagovi:

NiŠ

Saobraćajna nesreća

poginula žena

