Sarajlija uhapšen zbog sumnje da je uz prijetnju pištoljem počinio više krađa

Policijski službenici PU Novo Sarajevo lišili su slobode D.S.M. (1995) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da je u protekla dva dana počinio više krivičnih djela razbojništva na području Novog Sarajeva i Novog Grada.

Kako je potvrđeno za "Avaz", riječ je o Demiru M. Sakoviću.

Prilikom ličnog i pretresa stambenog objekta koji osumnjičeni koristi, pronađena je i oduzeta određena količina materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu spid, jedan startni pištolj „Zoraki“ za koji postoji osnov sumnje da je korišten kao sredstvo prijetnje prilikom izvršenja krivičnih djela, jedan par sredstava za vezivanje, te gotovi novac, cigarete i drugi predmeti za koje postoji osnov sumnje da potiču iz krivičnog djela.

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predat u daljnju nadležnost Kantonalnog tužilaštva KS.