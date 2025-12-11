Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

Izvor:
Vozač iz Doboja čiji su inicijali N. S. uhapšen je zbog prijetnji policajskom službeniku prilikom saobraćajne kontrole u Doboju, saopštila je dobojska Policijska uprava.
Ovo lice je sinoć, poslije izdavanja prekršajnog naloga, upućivalo prijetnje po život i tijelo policijskom službeniku, a isto je nastavilo i nakon privođenja u službene prostorije Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.
Dežurni tužilac dobojskog Okružnog javnog tužilaštva okvalifikovao je da je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.
