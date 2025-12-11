Logo
Vozač iz Doboja uhapšen zbog prijetnji policajcu

Izvor:

ATV

11.12.2025

09:57

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Vozač iz Doboja čiji su inicijali N. S. uhapšen je zbog prijetnji policajskom službeniku prilikom saobraćajne kontrole u Doboju, saopštila je dobojska Policijska uprava.

Ovo lice je sinoć, poslije izdavanja prekršajnog naloga, upućivalo prijetnje po život i tijelo policijskom službeniku, a isto je nastavilo i nakon privođenja u službene prostorije Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj.

BOJAN-VIPOTNIK-140925

Region

Vipotnik: Hrvatska da poštuje međunarodne konvencije i status članice EU

Dežurni tužilac dobojskog Okružnog javnog tužilaštva okvalifikovao je da je riječ o krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.

