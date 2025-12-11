Logo
Automobil udario pješaka, saobraćaj potpuno obustavljen

Avaz

11.12.2025

08:59

Аутомобил ударио пјешака, саобраћај потпуно обустављен
Foto: ATV BL

Rano jutros, kod tunela u Velešićima, Sarajevo, automobil je udario pješaka koji je prevezen na ukazivanje pomoći, za "Avaz" su potvrdili iz Operativnog centra MUP-a KS.

- Dobili smo dojavu u 6:50 da je pješak udaren automobilom te je prevezen u Urgentni centar. Stepen povreda još uvijek nije poznat - kazali su iz MUP-a KS.

Saobraćaj je obustavljen u pravcu tunela te se vozači upućuju na obilazne puteve.

Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđen pješak

