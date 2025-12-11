Automobil udario pješaka, saobraćaj potpuno obustavljen

Izvor:
Rano jutros, kod tunela u Velešićima, Sarajevo, automobil je udario pješaka koji je prevezen na ukazivanje pomoći, za "Avaz" su potvrdili iz Operativnog centra MUP-a KS.
- Dobili smo dojavu u 6:50 da je pješak udaren automobilom te je prevezen u Urgentni centar. Stepen povreda još uvijek nije poznat - kazali su iz MUP-a KS.
Saobraćaj je obustavljen u pravcu tunela te se vozači upućuju na obilazne puteve.
