Vazduh nezdrav u Tuzli, Banjaluci, Doboju i Lukavcu

Vazduh je jutros nezdrav u Tuzli, Banjaluci, Doboju i Lukavcu, pa se građanima preporučuje da izbjegavaju boravak napolju zbog mogućih posljedica po organe za disanje.

Mjerenje u 8.00 časova pokazalo je da je indeks kvaliteta vazduha u Tuzli 180, Banjaluci 162, Doboju 157, Lukavcu 154, objavljeno je na internet stranici "Zrak-Eko-akcija".

Oboljeli od plućnih bolesti i bolesti srca, trudnice, djeca i stariji moraju izbjegavati bilo kakve aktivnosti tokom boravka napolju, a i ostali građani trebalo bi da izbjegavaju veća naprezanja tokom boravka napolju.

U Brodu, Živinicama, Sarajevu, Kalesiji, Prijedoru i Travniku vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika.

U Brodu indeks kvaliteta iznosi 150, Živinicama 140, Sarajevu 132, Kalesiji 124, Prijedoru 106, a Travniku 101.

Umjereno zagađen vazduh je u Bihaću, Ilijašu, Zenici, Kaknju, Maglaju, Vogošći, Visokom Hadžićima, te Livnu i Mostaru.

Vrijednost indeksa kvaliteta od nula do 50 pokazuje da je vazduh dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 je opasan po zdravlje.