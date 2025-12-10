Nova tragedija u BiH: U sudaru dva golfa poginula jedna osoba!

Jedno lice je poginulo, a dvoje je povrijeđeno u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u mjestu Oglavak kod Nemile, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

U nesreći, koja se dogodila u 19.20 časova, učestvovala su vozila "golf četiri" i "golf sedam".

"Jedno lice je podleglo na licu mjesta uslijed zadobijenih povreda. Dva lica su na obradi u Kantonalnoj bolnici. Nemamo još uvijek stepen povreda", rečeno je iz kantonalnog MUP-a za federalne medije.

Uviđaj je u toku, a njime rukovodi kantonalni tužilac.

Saobraćaj se odvija alternativnim pravcima.