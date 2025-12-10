Logo
Ubistvo Milana Vukelića: Dosije otkriva dosad nepoznate detalje jezive likvidacije

ATV

10.12.2025

21:05

Убиство Милана Вукелића
Foto: ATV

Milan Vukelić, čovjek koji je javno upozoravao na korupciju i kriminal u građevinskom sektoru, ubijen je u eksploziji auto bombe 6. novembra 2007. godine.

Punih 18 godina nema odgovora ko je naručio i izvršio to monstruozno ubistvo.

Podmetanja bombi pod vozila u to vrijeme su bila česta pojava. Na sličan način je u Sarajevu ubijen Taib Torlaković. Bombe su podmetane pod automobile u Mostaru, Trebinju, Palama.

U istrazi se došlo do informacije, da je bomba koja je korištena u ubistvu Vukelića, mjesecima ranije stigla u Banjaluku.

Iza svega je, kako se sumnjalo, stajala kriminalna grupa iz Trebinja

"Mi smo imali informaciju da je ta eksplozivna naprava došla sa područja tadašnjeg CJB Trebinje. Sa tom nekom našom informacijom poklopila se i jedna situacija, da su lica za koja smo eventualno mislili da su eksplozivnu napravu donijeli u Banjaluku, na području Mostara, od strane policije, zaustavljena, kontrolisana i čak su provođena na informativne razgovore, da se vidi šta rade i otkud tu, ali policija nije našla ništa sumnjivo tada kod njih. Tako da je ostala ta neka, poprilično opravdana sumnja da je eksplozivna naprava došla odozdo.", rekao je u emisiji "Dosije" Želimir Novaković, načelnik Odsjeka krim-tehnike i protivdiverzione zaštite PU Banjaluka.

Kako je rekao Novaković, koji je u to vrijeme bio uključen u istragu, lice za koje se sumnjalo da je napravilo bombu "od tada, pa do danas" se vodi kao nestalo.

"Jedno od lica za koje smo smatrali da je "tvorac" i da je napravilo tu eksplozivnu napravu, vodi se kao nestalo. Tada je već bilo nestalo, i do danas, koliko sam upoznat, nije pronađeno. Ta lica koja su došla iz Trebinja u Banjaluku, i za koja sumnjamo, su imali neko, nije to policijsko obrazovanje, nego su recimo bili polaznici neke policijske škole, ali su izbačeni i prestali su pohađati policijske škole",rekao je Novaković.

Čime se istraga bavila, šta je otkrila i zašto nije dala tražene odgovore, pogledajte u detaljnije u emisiji "Dosije".

Tagovi:

Dosije

Milan Vukelić

auto bomba

