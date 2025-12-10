Logo
Large banner

Pijan pretukao rođenog brata

Izvor:

ATV

10.12.2025

14:51

Komentari:

0
Пијан претукао рођеног брата

U Sanskom Mostu zabilježen je novi slučaj porodičnog nasilja u kojem je povrijeđena jedna osoba.

Prema dostupnim informacijama, 35-godišnji muškarac fizički je napao svog mlađeg brata, starog 33 godine, nanijevši mu tom prilikom lakše tjelesne povrede.

Policija je, po zaprimanju prijave, odmah izašla na lice mjesta i intervenisala, te je napadač uhapšen.

Вук Бајрушевић

Hronika

Ovo je sestra Vuka Bajruševića: Udovica ubijenog Trefa, zavela bivšeg Mire Škorić

Prema nezvaničnim navodima, stariji brat je u trenutku incidenta bio u teško alkoholisanom stanju, što je, kako se pretpostavlja, dodatno doprinijelo eskalaciji sukoba.

Nadležne institucije nastavljaju postupanje u ovom slučaju. Protiv nasilnika će biti preduzete odgovarajuće zakonske mjere.

Podijeli:

Tagovi:

Nasilje

Sanski Most

nasilje u porodici

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

''Влада ће дати максималну подршку при запошљавању жена''

Republika Srpska

''Vlada će dati maksimalnu podršku pri zapošljavanju žena''

1 h

0
Преминула и мајка бебе која је са оцем страдала на ауто-путу: Борила се за живот 12 дана

Hronika

Preminula i majka bebe koja je sa ocem stradala na auto-putu: Borila se za život 12 dana

1 h

0
У Бечу се отвара Кућа Републике Српске

Republika Srpska

U Beču se otvara Kuća Republike Srpske

1 h

0
Мјесто гдје је рањен Вук Бајрушевић

Hronika

Prvi snimci sa mjesta pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević

1 h

0

Više iz rubrike

Вук Бајрушевић

Hronika

Ovo je sestra Vuka Bajruševića: Udovica ubijenog Trefa, zavela bivšeg Mire Škorić

1 h

0
Преминула и мајка бебе која је са оцем страдала на ауто-путу: Борила се за живот 12 дана

Hronika

Preminula i majka bebe koja je sa ocem stradala na auto-putu: Borila se za život 12 dana

1 h

0
Мјесто гдје је рањен Вук Бајрушевић

Hronika

Prvi snimci sa mjesta pucnjave u kojoj je ranjen Vuk Bajrušević

1 h

0
Вук Бајрушевић

Hronika

Ko je Vuk Bajrušević - izrešetani vlasnik kafića?

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

05

Oglasilo se Ministarstvo prosvjete povodom ostavke direktorke mrkonjićke škole

16

00

Oglasio se Partizan zbog novog trenera

15

57

Italijanska kuhinja zvanično na Uneskovoj listi svjetske baštine

15

44

Džejla Ramović godinama šutjela o problemu koji je imala u takmičenju

15

39

Evo koliki će biti budžet Republike Srpske naredne godine

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner