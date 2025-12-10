Pijan pretukao rođenog brata

U Sanskom Mostu zabilježen je novi slučaj porodičnog nasilja u kojem je povrijeđena jedna osoba.

Prema dostupnim informacijama, 35-godišnji muškarac fizički je napao svog mlađeg brata, starog 33 godine, nanijevši mu tom prilikom lakše tjelesne povrede.

Policija je, po zaprimanju prijave, odmah izašla na lice mjesta i intervenisala, te je napadač uhapšen.

Prema nezvaničnim navodima, stariji brat je u trenutku incidenta bio u teško alkoholisanom stanju, što je, kako se pretpostavlja, dodatno doprinijelo eskalaciji sukoba.

Nadležne institucije nastavljaju postupanje u ovom slučaju. Protiv nasilnika će biti preduzete odgovarajuće zakonske mjere.